Instagram sınıfta kaldı

Artık veri gizliliğinin ihlal edilmesi o kadar alışagelmiş bir durum ki en çok diye soruyoruz.

INSTAGRAM KULLANICI VERİLERİNİN ÇOĞUNU TOPLUYOR

Amerikan Senatosu'nda dahi yargılandığını düşünürsek, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg son gelen haberlere göre pek de geri adım atmıyor diyebiliriz. Bulut depolama şirketi pCloud, uygulamaların veri gizliliği politikasını inceledi. Şirket yaptığı araştırmada, Instagram‘ın kullanıcı verilerinin yüzde 79’unu toplayıp paylaştığını gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak diğer platformlarında da kullandığını saptandı.

Bir milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram‘ın verileri bu denli kullanması çok fazla tepki çekiyor, kişisel verileri en fazla paylaşan ikinci uygulama da Instagram’ın ana şirketi Facebook olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya platformunun, kullanıcı verilerinin yüzde 57’sini aralarında şirketle ilişkili diğer firmaların da dahil olabileceği üçüncü taraflarla paylaştığı belirtiliyor. Bunu ayrıca bir pazarlama aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

Bulut depolama şirketi pCloud, son zamanlarda veri gizliliği politikaları gündeme gelen uygulamaları inceledi. Şirket yaptığı araştırmada detaylı bir veri ortaya koydu. Listede, Uber Eats, Deliveroo, LinkedIn, Trainline, YouTube, Duolingo ve eBay da bulunurken, Just Eat, Grubhub ve My McDonald hiçbir kullanıcı verisini paylaşmayan birkaç uygulama arasında yer aldı.

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