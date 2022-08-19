Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, Datça'da açtı! Türkiye'de ilk...

Meta’nın, Datça Belediyesi iş birliği ile yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarının dijital medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği Meta Kafe isimli pop-up kafe düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

YAŞÇA BÜYÜK SOSYAL MEDYA KULLANICILARI EĞİTİM ALABİLECEK

Datça Limanı’nda kurulan Meta Kafe, 18-25 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarının bu tarihlerde Meta Kafe’de ücretsiz çay/kahve içerken, görevli eğitmenler tarafından dijital medya okuryazarlığı konusunda eğitim alabilecekleri belirtildi.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil ve Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Meta Kafe projesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yeşil, Meta Kafe projesiyle de Türkiye’nin dijital medya okuryazarlığını artırmak için yeni bir adım attıklarını kaydederken, Abdullah Gürsel Uçar bu kampanyaya destek verdikleri için memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çevrimiçi Dijital Medya Okuryazarlığı Programı kapsamında WhatsApp üzerinden verilen eğitimlere link üzerinden ya da QR kodu okutarak ulaşabileceği aktarıldı.

(Kaynak: İHA)

