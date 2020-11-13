Instagram ve Messenger kaybolan mesajlar özelliğine kavuşuyor

Kaybolan mesajlar özelliği ilk olarak WhatsApp için gündeme gelmişti bildiğiniz üzere. WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği için resmi duyurusunu yapmış hatta bunun için resmi sayfasını bile hazırlamıştı. Buna göre söz konusu özellik açıldığında mesajlar 7 gün sonra kaybolacaktı. WhatsApp'ın ardından WhatsApp'ın ana şirketi olan Facebook, kaybolan mesajlar özelliğinin bir benzerini hem Instagram'a hem de Messenger'a getirmeye karar verdi. Bu özelliğin adı ise 'Vanish Mod'.

INSTAGRAM VE MESSENGER'A KAYBOLAN MESAJLAR ÖZELLİĞİ: VANİSH MOD

Instagram için kaybolan mesajlar özelliği, daha çok mesajlaşma deneyimini iyileştirmeyi arzuluyor. 'Vanish Mod' adı verilen özellik sayesinde mesajlaşılan bir sohbetten çıkıldığında ve tekrar girilmek istendiğinde söz konusu mesajlar kaybolacak. Kullanıcılar bu özelliği tercihlerine göre açabilecek ya da kapatabilecek. Eğer özellik açıkken ekran görüntüsü alınırsa da karşı tarafa bildirim gönderilecek. Tabi tüm bunlar Messenger için de geçerli olacak.

KAYBOLAN MESAJLAR ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Snapchat'in kaybolan mesajlar özelliğine oldukça benzeyen bu özellik, bugünden itibaren ABD, Kanada ve Meksika gibi ülkelerdeki Messenger kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Instagram için kaybolan mesajlar özelliği ise şimdilik biraz daha bekleyecek. Facebook'un kaybolan mesajlar özelliğini yakın bir zamanda tüm Instagram ve Messenger kullanıcılarına sunmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

