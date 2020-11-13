Instagram'a alışveriş butonu geliyor, arayüz sil baştan değişiyor!

Instagram butonları son zamanlarda oldukça sık bir şekilde değişmeye başladı. Instagram Reels'ın kullanıma sunulmasıyla Reels için ayrı bir buton oluşturan fotoğraf ve video paylaşım platformu, bu buton için keşfet butonunun yerini değiştirmek zorunda kalmıştı. Keşfet butonu Instagram'ın kararıyla DM butonunun hemen yanına taşınmıştı. Kullanıcıların pek yadırgamadığı bu değişiklik sonrası, şimdi Instagram yeni bir butonu daha ana sayfasına iliştiriyor. Tabi yine bir butonun yerini değiştirerek.

INSTAGRAM ARAYÜZÜ ALIŞVERİŞ BUTONU İLE DEĞİŞİYOR

Instagram CEO'su Adam Mosseri, kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Instagram'ın yeni arayüzü gösterdi. Buna göre Instagram alışveriş butonu, daha çok ön planda olması için kendine has bir butona kavuştu. Bu buton beğeni butonunun yerini aldı. Beğeni butonu artık DM butonunun yanına taşındı. Diğer bir değişiklik ise keşfet ve reels butonlarında yaşandı.

Daha önce DM'nin yanında olan keşfet butonu eski yerine döndü ve Reels butonunun yerini aldı. Reels butonu da gönderi ekleme butonunun yerine geçti. Gönderi ekleme butonu ise bu üç butonun yanına konumlandırıldı.