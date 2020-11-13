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Instagram'a alışveriş butonu geliyor, arayüz sil baştan değişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

Instagram alışveriş butonunun da olduğu yeni bir ana sayfa düzeni için çalışıyor. Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin yaptığı paylaşıma göre Instagram'ın tasarımı yapılan buton yenilemeleriyle sil baştan değişiyor. Değişiklik ile herkesin çok kullandığı beğeni butonu da taşınıyor.

Instagram'a alışveriş butonu geliyor, arayüz sil baştan değişiyor!

Instagram butonları son zamanlarda oldukça sık bir şekilde değişmeye başladı. Instagram Reels'ın kullanıma sunulmasıyla Reels için ayrı bir buton oluşturan fotoğraf ve video paylaşım platformu, bu buton için keşfet butonunun yerini değiştirmek zorunda kalmıştı. Keşfet butonu Instagram'ın kararıyla DM butonunun hemen yanına taşınmıştı. Kullanıcıların pek yadırgamadığı bu değişiklik sonrası, şimdi Instagram yeni bir butonu daha ana sayfasına iliştiriyor. Tabi yine bir butonun yerini değiştirerek.

INSTAGRAM ARAYÜZÜ ALIŞVERİŞ BUTONU İLE DEĞİŞİYOR

Instagram CEO'su Adam Mosseri, kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Instagram'ın yeni arayüzü gösterdi. Buna göre Instagram alışveriş butonu, daha çok ön planda olması için kendine has bir butona kavuştu. Bu buton beğeni butonunun yerini aldı. Beğeni butonu artık DM butonunun yanına taşındı. Diğer bir değişiklik ise keşfet ve reels butonlarında yaşandı.

Daha önce DM'nin yanında olan keşfet butonu eski yerine döndü ve Reels butonunun yerini aldı. Reels butonu da gönderi ekleme butonunun yerine geçti. Gönderi ekleme butonu ise bu üç butonun yanına konumlandırıldı.

INSTAGRAM ALIŞVERİŞ BUTONU NE ZAMAN GELECEK?

Adam Mosseri Instagram'ın yeni arayüzünün ne zaman kullanıma sunulacağını söylemese de birçok kullanıcı söz konusu arayüzü test etmeye başladı. Hatta bazı kullanıcılar, yeni arayüzün ekran görüntülerini paylaştı bile.

Instagram arayüz

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Instagram'ın yeni arayüzünün yakın bir zamanda başka iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Siz yeni arayüzü nasıl buldunuz?

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