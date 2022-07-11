Instagram videolar açılmıyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram'da videolar neden bozuk çıkıyor?

Instagram'da bazı telefonlarda video izlerken görüntüde bozulmalar oluşur. Bu, bozuk bir CD'ye benzer. Videolarda birbirine girme, piksel oluşumu gibi sorunlar yaşanabilir. Uygulamayı sıfırlamanız ve telefonu yeniden başlatmanız herhangi bir çözüme kavuşturmaz. YouTube ya da diğer platformlarda video izlediğinizde ise herhangi bir sorun gözükmez.

Instagram'da videolar neden bozuk çıkıyor?

Instagram'da çok çeşitli video oynatma sorunları vardır. Öncelikle bu sorunların en yaygın sebebi Instagram sunucularında sorun yaşanmasıdır. Uygulamada oluşan sorunları çeşitli web sitelerinden kontrol edebilirsiniz. Eğer o anda herhangi bir sorun oluşmuşsa sorunun çözüme kavuşma sürecini buralardan görebilirsiniz. Instagram videolar açılmıyor sorunu ile ilgili ilk sıralarda yer alan nedenlerden birisi budur.

Instagram'da videolar neden dönüyor?

Instagram'ın bir diğer sorunu da, videoların donma nedeniyle dönmesidir. Instagram'da videoların dönme sorununa neden olabilecek etmenler genelde internetle ilişkilidir. Instagram'da videoların dönme nedenleri ile ilgili çözüm arayanların ilk olarak internetin çekip çekmediğini kontrol etmesi gerekir. Anlık internet kesintileri ya da internetteki yavaşlamalar Instagram videolarında dönmeye neden olabilir.

Instagram'da videolar neden dönüyor sorusu için sunulan çözüm, Instagram hikayede video oynatmıyor sorununu da ortadan kaldırabilir.

Instagram'da videolar neden açılmıyor?

Instagram'da zaman zaman birçok hata meydana gelir. Videoların açılmaması da farklı bir problemdir. Kullanıcılar arasında videoların açılmaması da sıkça görülür. Özellikle keşfet alanında gezinirken bazı videolar açılmaz ve siyah ekran üzerinde sabit kalır. Bu tarz bir problemle karşı karşıyaysanız birtakım çözüm adımlarını sırayla uygulamanız gerekir. Instagram'da videoların açılmama sorununa karşı şu çözümleri uygulayın:

Instagram uygulamasını ya da akıllı telefonunuzu kapatıp açın.

Play Store üzerindeki Instagram güncellemesini kontrol edin.

Telefonunuzun Ayarlar kısmından veri tasarrufunu kontrol edin.

Bu çözümleri uygulayarak Instagram video oynatma sorunu kısa sürede aşılabilir.

Instagram arşiv videoları açılmıyor sorunu

Instagram arşiv videoları bazı durumlarda görünmez. Bu büyük bir problem değildir. Instagram'ın bazı sürümlerinde bu tarz problemler oluşur ve yeni sürüm ile birlikte çözüme kavuşur.

