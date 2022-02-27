Intel ve AMD için çok konuşulacak Rusya iddiası: Endüstriyel kullanım için işlemci sevkiyatını askıya aldılar

Herkes Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini konuşuyor. Dünyada Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınırken, büyük işlemci üreticileri Intel ve AMD hakkında da önemli bir iddia ortaya atıldı.

"INTEL VE AMD İŞLEMCİ TEDARİĞİNİ DURDURDU" İDDİASI

RBC adlı bir Rus medya kuruluşu, Intel ve AMD'nin, her iki şirketin de Ukrayna'yı yönelik askeri harekata yanıt olarak Rusya'ya işlemci tedariğini durdurduğunu ve Rus üreticileri sözlü olarak bilgilendirdiğini iddia etti.

Ek olarak kuruluş tarafından yayınlanan haberde, Çin'deki ortakların, Intel'in yerel ofisi tarafından Rusya'ya işlemci tedarikinin yasaklanması konusunda bilgilendirildiği de öne sürüldü.

Haberde ayrıca, AMD ve Intel'den işlemci teslimatlarının askıya alındığı bilgisinin Rus Geliştiriciler ve Elektronik Üreticileri Birliği'nin (ARPE) bir temsilcisi tarafından da doğrulandığı iddia edildi.

INTEL SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Habere göre, Rusya'daki bir Intel temsilcisi ise "Şirket durumu yakından izliyor ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan yeni yaptırımlar ve ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından yayınlanan kurallar dahil olmak üzere geçerli yaptırımlara ve ihracat düzenlemelerine uyum sağlıyor" dedi.

INTEL VE AMD 3 MART'I BEKLEMEMİŞ OLABİLİR

BIS'in geçtiğimiz günlerde ayrıntılarını açıkladığı, Rusya'ya yönelik teknoloji ve ihracat yasağı 3 Mart'ta yürürlüğe girecek. Fakat RBC'nin iddiası, Intel ve AMD'nin tedarikleri zaten durdurduğu yönünde.

Eğer iddia doğruysa, Intel ve AMD'nin Rusya'ya çip sevkiyatı yasağının kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ve dijital kameralar gibi tüketici cihazlarını kapsamadığı belirtiliyor. Yasağın sadece endüstriyel amaçla kullanılan alanlardaki işlemcileri içerdiği ifade ediliyor.

Ancak Intel veya AMD henüz Rusya'daki yasak hakkında resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapmış değil.



