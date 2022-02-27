HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Intel ve AMD için çok konuşulacak Rusya iddiası: Endüstriyel kullanım için işlemci sevkiyatını askıya aldılar

Intel ve AMD için çok konuşulacak Rusya iddiası: Endüstriyel kullanım için işlemci sevkiyatını askıya aldılar

27.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya müdahalesi sonucu Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınırken, bir Rus medya kuruluşu, dünyaca ünlü işlemci üreticileri Intel ve AMD'nin endüstriyel işlemcilerinin Rusya'ya satışını askıya aldığını öne sürdü. İddialara göre yasak, tüketici cihazları için geçerli olmayacak.

Intel ve AMD için çok konuşulacak Rusya iddiası: Endüstriyel kullanım için işlemci sevkiyatını askıya aldılar

Herkes Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini konuşuyor. Dünyada Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınırken, büyük işlemci üreticileri Intel ve AMD hakkında da önemli bir iddia ortaya atıldı.

"INTEL VE AMD İŞLEMCİ TEDARİĞİNİ DURDURDU" İDDİASI

RBC adlı bir Rus medya kuruluşu, Intel ve AMD'nin, her iki şirketin de Ukrayna'yı yönelik askeri harekata yanıt olarak Rusya'ya işlemci tedariğini durdurduğunu ve Rus üreticileri sözlü olarak bilgilendirdiğini iddia etti.

Ek olarak kuruluş tarafından yayınlanan haberde, Çin'deki ortakların, Intel'in yerel ofisi tarafından Rusya'ya işlemci tedarikinin yasaklanması konusunda bilgilendirildiği de öne sürüldü.

Haberde ayrıca, AMD ve Intel'den işlemci teslimatlarının askıya alındığı bilgisinin Rus Geliştiriciler ve Elektronik Üreticileri Birliği'nin (ARPE) bir temsilcisi tarafından da doğrulandığı iddia edildi.

Intel-1

INTEL SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Habere göre, Rusya'daki bir Intel temsilcisi ise "Şirket durumu yakından izliyor ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan yeni yaptırımlar ve ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından yayınlanan kurallar dahil olmak üzere geçerli yaptırımlara ve ihracat düzenlemelerine uyum sağlıyor" dedi.

INTEL VE AMD 3 MART'I BEKLEMEMİŞ OLABİLİR

BIS'in geçtiğimiz günlerde ayrıntılarını açıkladığı, Rusya'ya yönelik teknoloji ve ihracat yasağı 3 Mart'ta yürürlüğe girecek. Fakat RBC'nin iddiası, Intel ve AMD'nin tedarikleri zaten durdurduğu yönünde.

Eğer iddia doğruysa, Intel ve AMD'nin Rusya'ya çip sevkiyatı yasağının kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ve dijital kameralar gibi tüketici cihazlarını kapsamadığı belirtiliyor. Yasağın sadece endüstriyel amaçla kullanılan alanlardaki işlemcileri içerdiği ifade ediliyor.

Ancak Intel veya AMD henüz Rusya'daki yasak hakkında resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi! İşte aldıkları kararlarUkrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi! İşte aldıkları kararlar
Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücüİlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."

Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

İlginizi Çekebilir

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.