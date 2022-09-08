Internal Shower ile dümdüz bir karına sahip olun!

Sindirim sistemini temizleyen ve harekete geçiren bu popüler kür ile şaşıracağınız sonuçlar elde edebilirsiniz. Sabah aç karnına içerek mideden başlayıp tüm sindirim sisteminde rahatlık ve hafiflik sağlıyor.

İNTERNAL SHOWER İLE DÜMDÜZ BİR KARIN

Malzemeler;

2 yemek kaşığı chia tohumu

Yarım limon suyu

1 bardak su

Yapılışı;

Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım limon suyunu sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Beklettiğiniz karışımı için.

Sabah aç karnına bu karışımı içtiğinizde 2-3 içinde beklenen sonucu alabilirsiniz.

Bu kürü 2 hafta uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

Chia tohumunun içerisinde çok fazla su tutabiliyor ve 100 gramında 35 gram yüksek lif içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketliliğini artırıyor ve sindirim sisteminiz düzenli çalışıyor.

