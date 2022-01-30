HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İnternet abonelerini yakından ilgilendiriyor! Mahkeme, cayma bedelinin iadesine karar verdi

İnternet abonelerini yakından ilgilendiriyor! Mahkeme, cayma bedelinin iadesine karar verdi

30.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Onur Kızılçay (28), hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettirdi. 1200 TL cayma bedeli ödeyen Kızılçay, daha sonra ödediği cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini ise geçtiğimiz aylarda kazandı.

İnternet abonelerini yakından ilgilendiriyor! Mahkeme, cayma bedelinin iadesine karar verdi

İnternet abonelerini yakından ilgilendiren olay Konya'da yaşandı. Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 6 Eylül 2019'da aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmaya abone oldu. Ancak internet hızı, ödediği bedel karşılığı taahhüt edilenden düşük kaldı. Defalarca müşteri hizmetlerini arayan Kızılçay, bir çözüm bulamadı ve aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkararak internet hızını da yükseltme yoluna gitti. Fakat yine aynı durumla karşılaştı. 

Bu kez 01.10.2020 tarihinde aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödeyen Kızılçay, avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme, mağdurun ödediği cayma bedelinin iadesine hükmetti.

internet

VERİLEN TAAHÜTÜN EN AZ 75'İ KARŞILANMAK ZORUNDA

Onur Kızılçay'ın avukatı Emre Akman, internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirtti. Akman, “Tüketici Kamu Heyeti kararına ilişkin bir icra takibi vardı. Bununla alakalı firma bize bir iptal davası açtı. Bu icra takibinin durdurulması için. Çünkü kendilerinin bize söylediği cayma bedelinin yansıtılabileceği, sözleşmede taahhüt edilen hızın örnek veriyorum 16 megabit değil de 16 megabite kadar olduğu söylenerek, aslında kullanıcıyı aldattıklarını ikrar etmiş oldular. Bizim davamız sonuçlandı. Örneğin 16 megabit bir internet alıyorsun, bunun en az yüzde 75’ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Eğer veremiyorsa bizim bu gerekçeli kararımızda olduğu gibi, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı internet sağlayıcısını hiçbir cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecekler. Bunun geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanmış olması artık bu durumun kanunileşmiş olduğunu gösterir” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'AYIPLI HİZMET' 

Bilirkişi raporunda ‘Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir’ denildiğini hatırlatan  Akman, “Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi” diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Metaverse'te üç erkek tarafından tacize uğradı!Metaverse'te üç erkek tarafından tacize uğradı!
Anahtar Kelimeler:
internet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?"

Transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi

Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi

İstanbul'da otel odasında sır olay! "Bunu bana Kadir yaptı"

İstanbul'da otel odasında sır olay! "Bunu bana Kadir yaptı"

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.