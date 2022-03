İnternet aşıklarının en çok kullandığı, işe yarar teknolojik aletler

Dizi ve film izlemek, oyun oynamak, sosyal medyada vakit geçirmek, çeşitli iş programlarını kullanmak için hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi oldukça önemli. Wi-Fi adaptörleri sayesinde internet sinyallerinin doğrudan bilgisayarınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Başarılı modemlerle hızlı bir internete sahip olabilir, evrensel menzil genişleticilerle internet çekmeyen bölgelere son verebilirsiniz. Bluetooth özellikli mouse ve klavye ürünleriyle bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlarda hızlı bir internet gezintisi yapabilirsiniz. Dönüştürücülerle hızlı veri aktarımı sağlayarak zaman avantajı kazanabilirsiniz. Gelin, internet konusunda performans ve pratiklik sunan en iyi teknolojik ürün çeşitlere beraber göz atalım.

1. Hız düşüşlerine son: UGREEN AC650 USB Wi-Fi Adaptör

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İnternet yönlendiricilerinden yayılan sinyalleri kolayca algılayabilen UGREEN AC650 USB Wi-Fi Adaptör, kablosuz internet alıcı özelliği bulunmayan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların internete erişimini sağlıyor. Ayrıca kablolu interneti diğer cihazlara paylaştırmak isterseniz Wi-Fi ağı oluşturmanıza da yardım ediyor. Küçük boyutu sayesinde rahat taşınan adaptör, kapaklı yapısı sayesinde toz, darbe ve çizilmelerden başarıyla korunuyor. Kablosuz olduğu için çalışma masalarında karışıklık yaratmadan kullanılabiliyor. Ürünün en önemli özelliği ise takıldığı anda çalışmaya başlaması. Bu sayede son derece pratik bir şekilde istenilen her bilgisayarda kullanılabiliyor. Ayrıca düşük güç tüketimiyle çalışan ürün, enerji tasarrufu yapılmasına da yardımcı oluyor.

2. Güçlü bir internet için: Huawei Superbox B618s-22d Modem

Hızlı ve yüksek performanslı internete ulaşmanın yolu, kaliteli bir modemden geçiyor. En başarılı modem çeşitleri arasında yer alan Huawei Superbox B618s-22d Modem, yüksek veri hızlarını desteklediği için yüksek verim elde edilmesini salıyor. Fiber desteği sunan modem, 4 adet ethernet portuyla birden fazla kablolu bağlantı yapabiliyor. Kablosuz olarak da 64 adet farklı cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede kalabalık ortamlar için ideal bir modem çeşidi olarak öne çıkmayı başarıyor. Kısa sürede kullanıma hazır hale gelen model, az yer kaplıyor. Şık tasarımıyla ev ve ofis dekorasyonuna kolayca uyum sağlıyor.

3. En pratik yardımcınız: Logitech M590 Çok Aygıtlı Bluetooth Mouse

İnternette etkili ve hızlı bir gezinti yapmak isteyenler için kablosuz mouse modelleri büyük bir kolaylık sağlıyor. En başarılı kablosuz mouse modelleri arasında yer alan Logitech M590 Çok Aygıtlı Bluetooth Mouse, 10 metre çekim mesafesi sağlamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu sayede bilgisayardan uzaktayken bile mouse yardımıyla işlemler yapılabiliyor. Otomatik uyku modu gibi kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeken mouse, 2 yıla kadar pil ömrü sunuyor. Böylece kullanıcılarını sürekli pil değiştirme derdinden de kurtarıyor. Üstelik 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

4. Verileriniz güvende kalsın: SanDisk Portable 1 TB SSD

Film, dizi, oyun, müzik, PDF kitap, fotoğraf ve çeşitli programların depolanmasına imkan veren SSD modelleri, verilerin uzun süre güvenle korunmasına yardımcı oluyor. Veri aktarımı konusunda sunmuş olduğu yüksek hızla bilinen SSD modelleri, seri işlem yapmayı sevenlere yardımcı oluyor. En kaliteli SSD modelleri arasında yer alan SanDisk Portable 1 TB SSD, küçük ve güvenli yapısı sayesinde iş, okul ve çeşitli seyahatlerde rahatlıkla taşınabiliyor. 2 metre kadar yüksekten düşme ve çarpmalara karşı dirençli bir yapı sunan ürün, kullanıcılarına güven veriyor.

5. Her yerde kolayca yazın: Logitech K380 Kablosuz Bluetooth Klavye

Günün büyük bir kısmını internette geçiren ve klavyeyi sık kullanan kişilere Bluetooth klavye çeşitleri tavsiye ediliyor. En pratik kablosuz klavye modelleri arasında yer alan Logitech K380 Kablosuz Bluetooth Klavye, kompakt yapısı sayesinde her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Bluetooth özelliği sayesinde bilgisayarlara kolayca bağlandığı için cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlarla da kullanılabiliyor. Farklı işletim sistemine sahip 3 ayrı cihazla eşleşebiliyor ve tek dokunuşla cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Minimal tasarımı ve ultra ince yapısıyla her ortama uyum sağlayan Logitech K380 Kablosuz Bluetooth Klavye, kullanıcılarına sessiz ve akıcı yazma deneyimi sunuyor.

6. Son derece pratik: Alfais 4497 Type C - USB Çevirici

En kullanışlı teknolojik ürünler arasında öne çıkmayı başaran dönüştürücüler, birbirinden farklı cihazların kolaylıkla veri aktarımı yapmasına yardımcı oluyor. Birçok akıllı cep telefonu ve tabletlerde görülen Type C portuna USB girişe sahip cihazların takılmasına imkan tanıyan Alfais 4497 Type C - USB Çevirici, zor durumlarda kullanıcılarına büyük bir pratiklik sunuyor. Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymayan USB çevirici, takıldığı anda veri aktarımına hazır hale geliyor. Bu sayede flash bellek, klavye ve mouse gibi sıklıkla kullanılan ürünler, Type C portuna sahip cihazlara da takılarak kullanılabiliyor.

7. İnternet sinyalini arttırın: TP-Link TL-Wa854RE Evrensel Menzil Genişletici

Evde ve ofiste internet çekmeyen ölü bölgelerden şikayet ediyorsanız TP-Link TL-Wa854RE Evrensel Menzil Genişletici tam da size göre! En başarılı Wi-Fi menzil genişletici modelleri arasında bulunan ürün, her modemle uyumlu olarak kullanılabildiği için büyük bir avantaj sunuyor. 5 adet akıllı sinyal ışığı göstergesi sayesinde cihaz için en uygun konum kolayca saptanabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda WPS tuşuna basılarak mevcut Wi-Fi menzili arttırılabiliyor. Tüm Wi-Fi router ve modemlerle çalışabiliyor. TP-Link TL-Wa854RE Evrensel Menzil Genişletici'nin en önemli özelliği ise internet sinyalinin duvarlardan etkilenmeden yayılmasını sağlaması oluyor.

8. Kolay ve güvenli veri aktarımı: Ugreen 2.5 inch Sata Type-C USB HDD Kutusu

HDD girişleri farklı olduğu için bilgisayara bağlamak çoğu zaman problem olabiliyor. Bu noktada ortaya çıkan HDD kutuları, HDD girişlerini kolayca USB ve Type C gibi portlara dönüştürüyor. 2.5 inç boyutundaki her HDD ile uyumlu Ugreen 2.5 inch Sata Type-C USB HDD Kutusu, son derece pratik bir kullanım sunuyor. Windows, IOS, Mac, OS ve Linux sistemleriyle sorunsuz çalışıyor. Ayrıca bilgisayarların yanı sıra PlayStation ve akıllı televizyonlara da bağlanabiliyor. Bu sayede HDD içerisinde yedeklenen oyun, fotoğraf, dizi ve filmler farklı cihazlarda kolayca görüntülenebiliyor.

9. Gizliliğinize önem verin: Sticker Master Webcam Kapatıcı Slide

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İnternette sıklıkla gezinen birçok kişi güvenliğinden her zaman emin olmak istiyor. Bu noktada öne çıkan webcam kapatıcılar hem internet kullanıcılarının gizlice görüntülenmesine hem kameranın açık unutulmasına engel oluyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlardaki kamera üzerine kolayca yapıştırılabilen Sticker Master Webcam Kapatıcı Slide, ince yapısı sayesinde çok az yer kaplıyor. Ayrıca minimal tasarımıyla cihazlara zarif bir görünüm kazandırıyor. Kaydırma özelliği sayesinde ihtiyaç duyulduğunda kamera kolayca açılabiliyor. Yüksek kaliteli plastikten üretilen ürün, dayanıklı olmasıyla da öne çıkmayı başarıyor.

10. Çok amaçlı kullanım: Ugreen USB 3.0 4 Portlu Hub Çoklayıcı

İnterneti aktif bir şekilde kullanan kişilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de port çoklayıcı ürünler. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların mevcut USB portlarını arttırmak için kullanılan port çoklayıcılar, pratik bir şekilde birçok elektronik cihazın bir arada kullanılmasına yardımcı oluyor. Ugreen USB 3.0 4 Portlu Hub Çoklayıcı, kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplıyor ve bilgisayar masalarında alan tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ufak yapısı sayesinde taşıma kolaylığı da sunuyor. 4 farklı USB yuvası sunan ürün, başarılı aktarım hızıyla da dikkat çekiyor.