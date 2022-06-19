İnternet paylaşımı nasıl yapılır? Telefondan telefona internet nasıl bağlanır?

Ev internetinin olmadığı ve mobil verinin kullanılamadığı durumlarda, çevredeki telefonlardan paylaşılan interneti kullanmak mümkündür. Ancak çevre cihazlardan internet kullanabilmek için öncelikle telefonlardan mobil veri paylaşılmış olması gerekir. Ardından bağlantı kuracak olan telefondan da Wi-Fi aktif edilerek bu internetlere wi-fi olarak bağlanılır. Telefondan telefona internet paylaşımı nasıl yapılır?
Telefondan telefona internet bağlama veya diğer bir adıyla Wi-Fi paylaşma olarak bilinen işlem, ev internetine değil de başka bir kişinin paylaştığı mobil internete bağlanmak anlamına gelir. Ev internetinin çekmediği ve mobil internetin kullanılamadığı durumlarda başka bir kişinin telefonundan mobil veri paylaşımı yapılarak telefondan telefona internet bağlantısı kurmak mümkündür. Bu işlemin yapılması için internet paylaşılacak telefonda SIM kartın olması ve internet paketinin yüklü olması gerekmektedir.
Mobil internet paylaşımı, Android ve iOS telefonlarda farklı şekilde yapılmaktadır. Telefonun işletim sistemine ve modeline bağlı olarak ayarlar kısmından mobil internet paylaşılarak internet aktarma işlemi yapılabilir.
Android cihazlarda internet aktarma işlemi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
Mobil veri paylaşımı yapılırken ilk işlemde şifreli internet paylaşılmaz. İnternetinize bağlanmak isteyenler bir güvenlik önlemiyle karşılaşmazlar. İnternet şifresi ancak ayarlar üzerinden şifre ayarlanırsa eklenir.
Telefon interneti paylaşılırken ayarlar kısmında internete kaç cihazın bağlanabileceği ve internetin hangi isimle görünebileceği gibi konularda da değişimler yapmak mümkündür.
Android telefonlarda telefonun modeline göre internet paylaşımı farklı yerde bulunabilir. İnternet paylaşım genellikle mobil internet ismiyle görünür ancak veri paylaşımı veya hotspot adıyla da görülebilir.
iOS işletim sistemli telefonlarda, yani iPhone marka cihazlarda internet paylaşımı yapmak biraz daha farklı işlemler gerektirir. iPhone telefonlarda internet paylaşımı yapmak için gerekli olan adımlar şunlardır:
iPhone telefonlarda da tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi mobil veri ayarlarını düzenlemek mümkündür. Telefonunuzu İngilizce kullanıyorsanız mobil internet paylaşımı için hotspot ifadesini görebilirsiniz.
Bir telefondan internet paylaşımı yapıldıktan sonra internetin kullanılabilmesi için diğer telefonlardan bağlantı yapılması gereklidir. Başka bir telefonun internetine bağlanma işlemi, tıpkı normal bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi yapılır.
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