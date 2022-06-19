İnternet paylaşımı nasıl yapılır? Telefondan telefona internet nasıl bağlanır?

Ev internetinin olmadığı ve mobil verinin kullanılamadığı durumlarda, çevredeki telefonlardan paylaşılan interneti kullanmak mümkündür. Ancak çevre cihazlardan internet kullanabilmek için öncelikle telefonlardan mobil veri paylaşılmış olması gerekir. Ardından bağlantı kuracak olan telefondan da Wi-Fi aktif edilerek bu internetlere wi-fi olarak bağlanılır. Telefondan telefona internet paylaşımı nasıl yapılır?

Telefondan Telefona İnternet Nasıl Bağlanır?

Telefondan telefona internet bağlama veya diğer bir adıyla Wi-Fi paylaşma olarak bilinen işlem, ev internetine değil de başka bir kişinin paylaştığı mobil internete bağlanmak anlamına gelir. Ev internetinin çekmediği ve mobil internetin kullanılamadığı durumlarda başka bir kişinin telefonundan mobil veri paylaşımı yapılarak telefondan telefona internet bağlantısı kurmak mümkündür. Bu işlemin yapılması için internet paylaşılacak telefonda SIM kartın olması ve internet paketinin yüklü olması gerekmektedir.

İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mobil internet paylaşımı, Android ve iOS telefonlarda farklı şekilde yapılmaktadır. Telefonun işletim sistemine ve modeline bağlı olarak ayarlar kısmından mobil internet paylaşılarak internet aktarma işlemi yapılabilir.

Android İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Android cihazlarda internet aktarma işlemi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Telefonunuzdaki ayarlar kısmına girin.

Bağlantılar menüsüne tıklayın.

Mobil erişim noktası ve internet paylaşımı seçeneğine tıklayın.

Mobil erişim noktasını aktive edin.

Mobil erişim noktası internet ayarlarını kullanarak telefonunuzdaki internet ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Mobil veri paylaşımı yapılırken ilk işlemde şifreli internet paylaşılmaz. İnternetinize bağlanmak isteyenler bir güvenlik önlemiyle karşılaşmazlar. İnternet şifresi ancak ayarlar üzerinden şifre ayarlanırsa eklenir.

Telefon interneti paylaşılırken ayarlar kısmında internete kaç cihazın bağlanabileceği ve internetin hangi isimle görünebileceği gibi konularda da değişimler yapmak mümkündür.

Android telefonlarda telefonun modeline göre internet paylaşımı farklı yerde bulunabilir. İnternet paylaşım genellikle mobil internet ismiyle görünür ancak veri paylaşımı veya hotspot adıyla da görülebilir.

iOS İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

iOS işletim sistemli telefonlarda, yani iPhone marka cihazlarda internet paylaşımı yapmak biraz daha farklı işlemler gerektirir. iPhone telefonlarda internet paylaşımı yapmak için gerekli olan adımlar şunlardır:

Cihazınızda ayarlar kısmına girin.

Hücresel ağ menüsüne girin.

Kişisel erişim noktası veya ayarlar seçeneğine dokunun.

Kişisel erişim noktası ayarlarına girin.

iPhone telefonlarda da tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi mobil veri ayarlarını düzenlemek mümkündür. Telefonunuzu İngilizce kullanıyorsanız mobil internet paylaşımı için hotspot ifadesini görebilirsiniz.

Başka Telefonun İnternetine Bağlanma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir telefondan internet paylaşımı yapıldıktan sonra internetin kullanılabilmesi için diğer telefonlardan bağlantı yapılması gereklidir. Başka bir telefonun internetine bağlanma işlemi, tıpkı normal bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi yapılır.