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İnternette bir devrin sonu geldi! Türkiye'de uygulanan bu değişiklik görenleri şaşırtacak: 'com.tr' uzantılı alan adları tarihe karışıyor

26.09.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de internet kullanıcılarının dikkatini çekecek yeni düzenleme hayata geçiyor. Birçok internet sitesinde kullanılan 'com.tr' uzantılı alan adları (domain) tarihe karışıyor. Yeni düzenleme kullanıcıların karşısına üç aşamada çıkacak.

İnternette bir devrin sonu geldi! Türkiye'de uygulanan bu değişiklik görenleri şaşırtacak: 'com.tr' uzantılı alan adları tarihe karışıyor

İnternette kullanıcıların alışageldiği ve sıkça rastlanan 'com.tr' uzantılı alan adlarını yerini yalnızca '.tr'ye bırakıyor. İnternet sitelerinin yeni alan adına kayıt süreci başladı bile. Önce kamu kuruluşlarının internet sayfasında gerçekleşecek değişim ardından diğer internet sitelerine de yansıyacak.

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ALAN ADI AYNI OLURSA NE YAPILACAK?

‘.tr’ uzantılı alan adı kayıt süreci kamu kuruluşları ile başlayacak. Kamu kuruluşları 1 yıl ücretsiz olacak şekilde daha önce tescil ettikleri mevcut ‘gov.tr’, ‘edu.tr’, ‘tsk.tr’, ‘bel.tr’, ‘pol.tr’, ‘k12.tr’ alan adları için doğrudan ‘.tr’ uzantısı için başvuruda bulunabilecekler. Mevcut domain bilgileri ile ‘.tr’ yapısındaki alan adı otomatik olarak oluşturulacak. Domain adresinin aynı olması durumunda 1’inci ‘gov.tr’, 2’nci ‘edu.tr’, 3’üncü ‘tsk.tr’, 4’üncü ‘bel.tr’, 5’inci ‘pol.tr’, 6’ncı ‘k12.tr’ uzantılara numara sırasına göre öncelik verilecek.

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14 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında ise ‘org.tr’ kaydı bulunan dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşları ‘.tr’ uzantılı domain için kayıt işlemi gerçekleştirebilecek. Fakat kayıt yapmak isteyen bu kuruluşların, kayıt için gerekli belgeleri göndermeleri gerekecek. Belge ileten kuruluşlardan, sadece gerekli nitelikleri taşıyan taraflara tahsis işlemi gerçekleştirilecek.

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Bu dönemin ardından ise ‘a.com.tr’, ‘a.net.tr’, ‘a.gen.tr’, ‘a.biz.tr’, ‘a.tv.tr’, ‘a.name.tr’, ‘a.av.tr’, ‘a.web.tr’, ‘a.info.tr’ diğer uzantı sahipleri için ‘.tr’ uzantılı domain kayıt dönemi başlayacak.

“ŞİRKET ADINIZ DOĞRUDAN ‘.TR’ UZANTISINDA ALAN ADI TAHSİSİ YAPILABİLECEK”

Türkiye'nin ülke kodlu alan adı uzantısı ‘.tr’nin, daha önce ‘.com.tr’ ve ‘.net.tr ‘gibi ikinci seviye alan adı uzantı yapısında tahsis edildiğini, fakat artık birinci seviyede kayda açıldığını ifade eden Atak Domain kurucusu Bahaddin Yazıcı, “Türkiye’nin uzantısı ‘.tr’ de artık Almanya’nın ‘.de’, Fransa’nın ‘.fr’ ya da İngiltere’nin ‘uk’. ülke kodlu uzantıları gibi doğrudan kullanılabilecek. Yeni süreçte ‘istanbul.tr’ ya da ‘sirketadiniz.tr’ gibi doğrudan ‘.tr’ uzantısında alan adı tahsisi yapılabilecek” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alan adı domain

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