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    4. Her satırı korkunç! 8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı... Taşla dövülerek öldürüldü

    Her satırı korkunç! 8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı... Taşla dövülerek öldürüldü

    13.10.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyularak toplu tecavüze uğradı. Şüpheliler küçük kızı taşla döverek öldürdü. Olay ülkede infiale neden oldu.

    Hindistan'ın Baertilly kentindeki saldırıda 8 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuğu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 8 yaşındaki kızın saldırgan olduğu iddia edilenlerden birinin evinin yakınlarında oyun oynadığı ortaya çıktı. Küçük kızın cansız bedenini demiryolu hattının arkasında tek başına bulundu.

    KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

    Polis Komiseri Vidhi Chaudhary olaya ilişkin olarak yaptıkları araştırmada 8 yaşındaki kız çocuğuna saldıran kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine rağmen şüphelilerin şehir dışına kaçmış olabilecekleri belirtildi. Polis ekipleri araştırmanın çapını genişlettiklerini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Hindistan

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