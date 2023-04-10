İnternetten satışa çıkarılan 'Uysal eşek' fenomen oldu! 'Ekspertiz raporu, boya, değişen var mı?

Pendik’in Kurtdoğmuş Köyünde çiftliği bulunan Murat Saraç, yaklaşık 1 yıldır çiftliğinde beslediği, ‘Gürbüz’ ve ‘Uysal’ isimleri ile seslendiği eşeğini bir internet sitesi üzerinden 7 bin 500 TL’ye satışa çıkardı. Genellikle ev ve araç satışı için kullanılan sitede eşek ilanını görenlerin ilgisi ile Uysal eşek fenomen haline geldi.

'EKSPERTİZ RAPORU VAR MI?'

Satıcı Murat Saraç, sitede satılık eşek ilanını görenlerin kendisine ‘kaç model, kazası var mı, otomobil ile takas olur mu, banka kredisine uygun mu, ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker? gibi sorular sormasıyla ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.

“UYSAL EŞEĞİM FENOMEN OLDU”

Murat Saraç, “Çiftlikteki diğer hayvanlarla iyi anlaşamıyor. Hayvanlar yanına gelince onları istemiyor. Özgürce ona istediği hayatı yaşatıyorum. Kafes ortamında yaşadığı için ilgimi çekmişti, ondan dolayı gidip satın aldım. Birkaç yarası vardı tedavi ettim. Şu an sağlıklı. İlan verdim sosyal medyada. Diğer eşeklerin fiyatının 3 katını yazdım ki gerçekten bakabilecek kişiye ulaşabilmek için. Eşeğim istemeden fenomen oldu. Yazanlar ‘ekspertiz raporu var mı?, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?’ gibi sorular soruyor. Komedi oldu. Bundan dolayı memnunuz. İsmi Gürbüz, ilanda başlık olarak Uysal yazdık. Saldırması tepmesi yok ondan dolayı Uysal yazdık. Gerçek bakacak kişiyi, bulunca o ücret çok söz konusu değil. İlanlara baktığımda genelde İstanbul dışında olan yerlerde eşek ilanları var. Bir tane de İstanbul’da olsa talep olur mu diye düşündüm. Böyle bir ilan hazırladım. Sonrasında fenomen oldu. Uysal eşeğim fenomen oldu” dedi.

İHA

