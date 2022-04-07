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İnternetten sipariş verip kullandılar, gerçeği öğrenince şoke oldular: 10 gün boyunca kaşındım

07.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan bir aile internetten sipariş ettiği çamaşır deterjanı kullanınca kaşınmaya başladı. Sahte olduğu ortaya çıkan deterjan nedeniyle vücudunda kızarıklıklar oluşan aile soluğu hastanede aldı. Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, "10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı" dedi.

İnternetten sipariş verip kullandılar, gerçeği öğrenince şoke oldular: 10 gün boyunca kaşındım

İnternetten çamaşır deterjanı siparişi verip kullanan bir aile kaşınmaya başladı. Vücudunda kızarıklıklar oluşan aile soluğu hastanede alırken deterjanın sahte olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, “Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim" dedi.

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FARKLI ÜRÜN GELDİ, İLETİŞİME GEÇTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, Evrim Görendaş isimli genç kadın bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi. Kargo ile gönderilen deterjan markasının farklı bir ürününün adresine geldiğini gören Görendaş, durumu e- ticaret sitesine bildirdi. Uzun süre geri dönüş alamayan Görendaş, deterjanı kullanmak zorunda kaldı. Deterjanın temas ettiği kıyafetleri giyen Görendaş’ın eşi Naim Görendaş ve annesi kaşınmaya başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca ailede kaşıntılar devam edince markayla iletişime geçen aile ürünün sahte olduğunu öğrendi.

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"FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Evrim Görendaş, “Yıllardır kullandığımız bir deterjan markasını ilk defa internet üzerinden sipariş verdim. İstediğim marka farklı bir ürününü göndermişti. Bunun üzerine firmayı aradım bana geri dönüş yapacaklarını söylediler geri dönüş olmadı. Üzerine hali hazırda zaten ortada bir faturada gönderilmemişti. Ürünü kullanmak için açtığımda hiçbir şekilde kokmadığını fark ettim. Deterjan kokusu yoktu. Bunun üzerine biz şikayette bulunduk ürün incelendi raporu çıktı. Sahte olduğunu öğrendik. Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık. Tabii bu süreçte maalesef annem deterjanı kullanmıştı. Bu dönemde eşimde kaşıntılar başlamıştı. Deterjanın taklit olduğu ortaya çıkınca kaşıntılarında nedeni ortaya çıktı. Konuyla ilgili doktora başvurduk raporumuzu aldık. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ailemden birinin bu şekilde duruma maruz kalması beni çok üzdü. Sadece eşim değil annemin de kaşıntıları olmuş ama bize söylememiş. Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

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"10 GÜN BOYUNCA KAŞINDIM"

Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, “Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı. Bu kaşıntılar belki de ileride daha büyük sıkıntılar yaşatacak. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar. Bu konuda ben ve kayınvalidem çok sıkıntı yaşadık. Bu sebeple hukuki anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Ataşehir
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