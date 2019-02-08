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Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Interpol ve Europol'un tarafından aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Interpol ve Europol'un tarafından aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasadışı silah, mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol ve Europol tarafından aranan Rüstem Shogenov yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında G-87 (Genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (Kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi. Rüstem Shogenov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderilecek.

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