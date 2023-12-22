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  4. İntihar etmek için ırmağa gitti, çamura saplanıp mahsur kalınca hayatı kurtuldu

İntihar etmek için ırmağa gitti, çamura saplanıp mahsur kalınca hayatı kurtuldu

22.12.2023 21:17 | Son Güncelleme:
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Bartın'da eşiyle arasında problem olan ve intihar etmek için ırmak kenarına giden 25 yaşındaki H.E. (25), suya atlamak üzereyken çamura saplanarak mahsur kaldı. Gözyaşlarına boğulan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İntihar etmek için ırmağa gitti, çamura saplanıp mahsur kalınca hayatı kurtuldu

Bartın'daki olay, akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesindeki Özel İdare Köprüsü altında yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E., ırmak kenarına inerek kendini suya ırmağa atmak istedi.

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SAPLANDIĞI ÇAMURDA MAHSUR KALDI

H.E., ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. H.E., sağlık kontrolü için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)


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