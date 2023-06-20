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  4. İntihar etmek için minareye çıktı, döve döve engel oldular! Neye uğradığını şaşırdı...

İntihar etmek için minareye çıktı, döve döve engel oldular! Neye uğradığını şaşırdı...

20.06.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'daki intihar girişiminde yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı. Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde yaşayan 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı. İkna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim’i döverek intihar girişimini engelledi.

Mısır'da yaşanan intihar girişimi atılan dayakla engellendi. Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

DÖVE DÖVE ENGEL OLDULAR

İbrahim’i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim’i döverek intihar girişimini engelledi.

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İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

(İHA)

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İntihar Mısır

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