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  4. İntihar için kale surlarına çıktı, polis seferber oldu

İntihar için kale surlarına çıktı, polis seferber oldu

18.11.2020 18:56 | Son Güncelleme:
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İntihar için kale surlarına çıktı, polis seferber oldu

Kayseri'de, tarihi kale surlarına çıkarak, intihara kalkışan Uğur Ş., polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerindeki tarihi kale surlarında meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen Uğur Ş., kale surlarına çıkarak intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kale önüne gelen itfaiye erleri Uğur Ş.’nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından bulunduğu yerden indirilen Uğur Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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