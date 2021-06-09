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İntihara kalkışan kardeşlerden kahreden haber

09.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İntihara kalkışan kardeşlerden kahreden haber

Silvan ilçesi Beypınar Mahallesi'nde 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamayan kızı Mizgin, 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin’in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed ve Rengin Şimşek de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kardeşlerden Rengin, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rengin'in cansız bedeni, Beypınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

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MUHAMMED DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhammed Şimşek'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Beypınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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DHA

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İntihar Diyarbakır
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