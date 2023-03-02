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  4. İntihar notu bıraktı! Ekipler onu Murat Nehri'nde aradı... Kahvede çay içerken bulundu

İntihar notu bıraktı! Ekipler onu Murat Nehri'nde aradı... Kahvede çay içerken bulundu

02.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Muş'ta meydana geldi. 2 çocuk babası Ö.O. (33), kiraladığı otomobille Murat Nehri kıyısına giderek intihar notu bıraktı ve ortadan kayboldu. Ö.O.'yu bulmak için ekipler seferber oldu. Güvenlik güçlerinin Murat Nehri'nde aradığı Ö.O., kahvede çay içerken bulundu. 

İntihar notu bıraktı! Ekipler onu Murat Nehri'nde aradı... Kahvede çay içerken bulundu

Muş'ta yaşayan Ö.O.'nun kiraladığı aracın, takip sisteminden Murat Nehri kıyısında sabit durduğu anlaşıldı. Dün saat 20.30 sıralarında otomobilin hala hareket etmemesi üzerine kiralama şirketi yetkilileri telefonla aradıkları Ö.O.'ya ulaşamayınca çalışanlar, Murat Nehri kıyısına gitti. Otomobilin içinde Ö.O.'nun bıraktığı 'İntihar ediyorum, ölümümden kimse sorumlu değil' yazılı notu gören araç kiralama şirketinin çalışanları durumu jandarmaya bildirdi.

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KAHVEDE ÇAY İÇERKEN BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri soğuk ve yağış altında Murat Nehri'nde arama yapmaya başladı. JAK ekipleri ellerinde demir çubuklarla nehirde arama yapmalarına rağmen Ö.O.'dan bir ize rastlayamadı. Jandarma ekiplerinin nehirde aradığı Ö.O.'nun kahvede çay içtiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 18 saat boyunca Murat Nehri'nde aradığı Ö.O., çay içtiği kahveden ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan Ö.O. serbest bırakıldı. (DHA)

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