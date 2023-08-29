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İntikamını boşandığı eşinin otomobilinden aldı! Mahkemenin verdiği karar dikkat çekti…

29.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan H.Ö boşanmayı hazmedemeyip intikamını eski eşinin aracından aldı! Eski eşine kabusu yaşatan H.Ö. eski eşinin otomobilinin dikiz aynalarını kırıp lastiğini patlattı ve bununla da yetinmeyip araca 'k...hpe' yazdı. Mahkemelik olan olayda ise alınan karar dikkat çekti. Akılalmaz ‘intikama’ indirimsiz ceza verildi. İşte detaylar…

İntikamını boşandığı eşinin otomobilinden aldı! Mahkemenin verdiği karar dikkat çekti…

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki H.Ö. ve 28 yaşındaki C. Y. 2 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırdı. Ayrılığı hazmedemeyen adam, kendisinden boşanan eşinin peşini bir türlü bırakmadı. Huzuru kaçan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından eski eşine yaklaşamayan H. Ö. intikamını ve boşanmanın acısını bu kez de eşinin arabasından çıkardı.

AKILALMAZ İNTİKAM

Ataşehir'de bir arkadaşının evine giden C.Y., aracını park edip geceyi orada geçirdi. Sabaha karşı uyku tutmayan kadın camdan dışarı bakarken eski eşini gördü.

Sabah gazetesinin haberine göre; bir süre sokakta etrafı kolaçan eden adam eski eşinin aracını gözüne kestirdi, ardından aracın lastiklerini patlatıp dikiz aynasını kırdı ve bıçakla aracın üzerine 'k...hpe' yazdı. Talihsiz kadın uzaklaştırma kararı nedeniyle olaya müdahale edemese de polis ekipleri öfkeli eşin akılalmaz intikamını kamera kaydıyla ortaya çıkardı.

"K...HPE YAZARAK HAKARET ETTİ"

"Yağma" ve "hırsızlık" suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan H.Ö., cezaevine girdi. Eşinin aracına 'k..hpe' yazarak "hakaret", aracın lastiklerinin patlatılmasını ve dikiz aynalarının kırarak "mala zarar verme" suçunu işlediğini belirten savcılık bir dava daha açtı.

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"BAŞKASIYLA DA GÖRÜŞÜYORMUŞ, KIZGINLIKLA YAPTIM"

Hakim karşısına çıkan H. Ö. karşı tarafı suçlar bir savunmayla, "Kendisiyle birlikteyken sosyal medyadan bir erkek bana ulaştı. Benimle görüşürken aynı zamanda onunla da görüştüğünü öğrendim ve bu kızgınlıkla aracına zarar verdim" dedi. Suçunu itiraf eden adam aracın zararını gidermeyeceğini belirtti.

C. Y. ise olay anı eski eşini izlediğini ancak müdahale edemediğini söyleyerek, "Lastikleri 4 bin, araç boyasını 15 bine yaptırdım. Zararımı kısmen giderecekse bile 15 bin liranın ödenmesini isterim aksi halde cezasında indirim yapılmasına rızam yok" dedi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Mahkeme, ödeme yapılması için sanığa süre verdi ancak belirtilen ödeme gerçekleşmeyince kararını verdi. Sanığın pişmanlık göstermediğini vurgulayan mahkeme indirimsiz cezasını dikkat çeken cümlelerle gerekçelendirdi. "Geçmişteki sabıkalı haline göre suça yatkın bir kişiliği olduğu anlaşıldı. İleride tekrar suç işlemekten çekineceği konusunda olumlu kanaat oluşmadı" dedi. 9 ay hapis cezası verip cezayı ertelemedi.

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boşanma intikam

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