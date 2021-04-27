iOS 14.5 yayınlandı! İşte iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.5 nasıl yüklenir?)

Apple iOS 14.5 güncellemesinin hem Apple için hem de iPhone kullanıcıları için anlamı çok büyük. Zira güncelleme, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde uygulamaların kullanıcıları izleyip izlememesi izne bağlanıyor. Yani kullanıcıları takip etmek isteyen uygulamaların, yine kullanıcılardan izin alması gerekiyor. Özellikle Facebook'un sert bir şekilde eleştirdiği Uygulama İzleme Şeffaflığı, sonunda dün akşam yayınlanan iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara geldi.

İŞTE İOS 14.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Maske ile iPhone kilidini açma

Koronavirüs salgını ile birlikte maskeler hayatımıza girdi. Herhangi bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayan iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone 12 gibi modellerin Face ID kilidini açmak ise maske ile oldukça zorlaştı. Kullanıcılar, çoğunlukla maske ile yüz tanıma özelliğinin çalışmadığını bildirdi. Apple ise iOS 14.5 ile bu konuda adım attı ve iPhone'un kilidini Apple Watch ile açma seçeneğini iPhone'lara getirdi.

AirTag desteği

Apple 'Spring Loaded' etkinliğinde AirTag takip aksesuarını tanıtmıştı. Anahtar gibi önemli nesnelere takılabilen bu aksesuar, onların kaybolmasını önlüyor, kaybolduklarında ise kolayca bulunmasına imkan tanıyor. Apple yeni ürünü AirTag'e iOS 14.5 güncellemesi ile destek vermiş durumda. Ayrıca, çift emojileri için ayrı ten rengi varyasyonları da dahil olmak üzere, yeni emojiler iPhone'lara eklendi.