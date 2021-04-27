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iOS 14.5 yayınlandı! İşte iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.5 nasıl yüklenir?)

27.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone modelleri için iOS 14.5'i sonunda yayınladı. Maske ile Face ID kullanımına kolaylıklar getiren, aynı zamanda Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini de bünyesinde barındıran iOS 14.5 güncellemesi, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi birçok iPhone modeline yüklenebiliyor. Peki dikkat çeken diğer iOS 14.5 yenilikleri neler?

iOS 14.5 yayınlandı! İşte iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.5 nasıl yüklenir?)

Apple iOS 14.5 güncellemesinin hem Apple için hem de iPhone kullanıcıları için anlamı çok büyük. Zira güncelleme, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde uygulamaların kullanıcıları izleyip izlememesi izne bağlanıyor. Yani kullanıcıları takip etmek isteyen uygulamaların, yine kullanıcılardan izin alması gerekiyor. Özellikle Facebook'un sert bir şekilde eleştirdiği Uygulama İzleme Şeffaflığı, sonunda dün akşam yayınlanan iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara geldi.

İŞTE İOS 14.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Maske ile iPhone kilidini açma
Koronavirüs salgını ile birlikte maskeler hayatımıza girdi. Herhangi bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayan iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone 12 gibi modellerin Face ID kilidini açmak ise maske ile oldukça zorlaştı. Kullanıcılar, çoğunlukla maske ile yüz tanıma özelliğinin çalışmadığını bildirdi. Apple ise iOS 14.5 ile bu konuda adım attı ve iPhone'un kilidini Apple Watch ile açma seçeneğini iPhone'lara getirdi.

AirTag desteği
Apple 'Spring Loaded' etkinliğinde AirTag takip aksesuarını tanıtmıştı. Anahtar gibi önemli nesnelere takılabilen bu aksesuar, onların kaybolmasını önlüyor, kaybolduklarında ise kolayca bulunmasına imkan tanıyor. Apple yeni ürünü AirTag'e iOS 14.5 güncellemesi ile destek vermiş durumda. Ayrıca, çift emojileri için ayrı ten rengi varyasyonları da dahil olmak üzere, yeni emojiler iPhone'lara eklendi.

Uygulama Takibi Şeffaflığı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Uygulama Takibi Şeffaflığı ya da Uygulama İzleme Şeffaflığı, iOS 14.5 güncellemesinin getirdiği en büyük yeniliklerden biri. Apple'ın kendi cümlelerine göre Uygulama Takibi Şeffaflığı, hangi uygulamaların diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde eylemlerinizi takip edebileceğini denetlemenize olanak sağlıyor. iOS 14.5'in getirdiği tüm yenilikleri aşağıda bulabilirsiniz.

iOS 14.5 güncellemesinin tüm yenilikleri

iOS 14.5 güncellemesi ile düzeltilen hatalar ise şöyle:

İOS 14.5 HATA DÜZELTMELERİ

  • Yazışmanın en altındaki mesajların, bazı durumlarda klavye tarafından gizlenmesi
  • Silinen mesajların hala Spotlight aramasında görünmesi
  • Mesajlar uygulamasının bazı yazışmalarda mesajları kalıcı olarak gönderememesi
  • Mail’in, bazı kullanıcılar için aygıt yeniden başlatılana kadar yeni e-postaları yükleyememesi
  • Arama engelleme ve numara belirleme bölümünün Telefon ayarlarında görünmemesi
  • iCloud Sekmeleri’nin Safari’de görünmemesi
  • iCloud Anahtar Zinciri’nin kapatılamaması
  • Siri ile yaratılan anımsatıcıların yanlışlıkla sabah erken saatlere ayarlanması
  • Pil sağlığı rapor sistemi, bazı kullanıcılar için yanlış pil sağlığı raporu tahminlerini ele almak üzere iPhone 11 modellerinde maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre eder
  • iPhone 12 modellerinde siyah arka plana sahip azaltılmış parlaklık düzeylerinde görünebilen mat parlama görünümünü azaltmaya yönelik iyileştirme
  • AirPods Otomatik Geçiş’te sesin yanlış aygıta yönlendirilmesi
  • AirPods Otomatik Geçiş bildirimlerinin eksik veya yinelenmiş olması

iOS 14.5 hata düzeltmeleri

İOS 14.5 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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İOS 14.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.5 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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maske akıllı telefon Apple iOS
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