iOS 14.5 yayınlandı! İşte iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.5 nasıl yüklenir?)

Uygulama Takibi Şeffaflığı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Uygulama Takibi Şeffaflığı ya da Uygulama İzleme Şeffaflığı, iOS 14.5 güncellemesinin getirdiği en büyük yeniliklerden biri. Apple'ın kendi cümlelerine göre Uygulama Takibi Şeffaflığı, hangi uygulamaların diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde eylemlerinizi takip edebileceğini denetlemenize olanak sağlıyor. iOS 14.5'in getirdiği tüm yenilikleri aşağıda bulabilirsiniz.

iOS 14.5 güncellemesi ile düzeltilen hatalar ise şöyle:

İOS 14.5 HATA DÜZELTMELERİ

Yazışmanın en altındaki mesajların, bazı durumlarda klavye tarafından gizlenmesi

Silinen mesajların hala Spotlight aramasında görünmesi

Mesajlar uygulamasının bazı yazışmalarda mesajları kalıcı olarak gönderememesi

Mail’in, bazı kullanıcılar için aygıt yeniden başlatılana kadar yeni e-postaları yükleyememesi

Arama engelleme ve numara belirleme bölümünün Telefon ayarlarında görünmemesi

iCloud Sekmeleri’nin Safari’de görünmemesi

iCloud Anahtar Zinciri’nin kapatılamaması

Siri ile yaratılan anımsatıcıların yanlışlıkla sabah erken saatlere ayarlanması

Pil sağlığı rapor sistemi, bazı kullanıcılar için yanlış pil sağlığı raporu tahminlerini ele almak üzere iPhone 11 modellerinde maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans yeterliliğini yeniden kalibre eder

iPhone 12 modellerinde siyah arka plana sahip azaltılmış parlaklık düzeylerinde görünebilen mat parlama görünümünü azaltmaya yönelik iyileştirme

AirPods Otomatik Geçiş’te sesin yanlış aygıta yönlendirilmesi

AirPods Otomatik Geçiş bildirimlerinin eksik veya yinelenmiş olması

İOS 14.5 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 14.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?