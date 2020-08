iOS 14 Beta 4 yayınlandı! İşte iOS 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

İOS 14 BETA 4 NASIL YÜKLENİR?

1.Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın.

2.iOS Beta Profile’ı indirin.

3.iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin.

4.iPhone’u kapatıp açın.

5.iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

6.iOS 14 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.

İŞTE iOS 14 ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7. nesil)

