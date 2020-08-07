iOS 14 Beta 4 yayınlandı! İşte iOS 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

Sistemde yaşanan sorunları çözmek için bu güncellemeyi yayınlayan Apple, bir takım yeni özellikleri de sisteme ekleniyor.

Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinden tam 1 hafta sonra nihai sürümü OTA üzerinden yayınlanacak olan iOS 14 güncellemesi maalesef ki beklenen radikal değişiklikleri kullanıcılara sunmuyor. iOS 13’ün makyajlanmış hali olan iOS 14, batarya tüketimi konusunda oldukça başarılı görünüyor.

Apple TV widget’ı: Dördüncü beta sürümünde yeni bir Apple TV widget’ı sisteme ekleniyor.

Arama geliştirmeleri: Uygulama içi içerik veya soruları ararken, en iyi sonuçlar artık web önerilerinin altında görüntüleniyor. Uygulama, daha fazla sonuç almak için bir seçenekle uygulamalar, Siri önerileri, Haberler ve daha fazlasını görüntülüyor.

3D Touch: Son beta sürümünde bulunmayan 3D Touch yine uyumlu cihazlarda çalışıyor.

Maruz Kalma Bildirimi API’ı: Maruz Bildirimi API’ı bu betaya eklendi. Böylece iOS 14 kullanıcıları COVID-19 için geliştirilen Maruz Kalma Bildirimi kullanan uygulamaları indirebiliyor.