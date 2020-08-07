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iOS 14 Beta 4 yayınlandı! İşte iOS 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Apple’ın Haziran ayında tanıttığı iOS 14 güncellemesinin testleri tam gaz devam ediyor. Geliştiricileri üzerinde Beta sürümlerini test eden Apple, bu kez karşımıza iOS 14 Beta 4 ile çıktı.

iOS 14 Beta 4 yayınlandı! İşte iOS 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

Sistemde yaşanan sorunları çözmek için bu güncellemeyi yayınlayan Apple, bir takım yeni özellikleri de sisteme ekleniyor.

Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinden tam 1 hafta sonra nihai sürümü OTA üzerinden yayınlanacak olan iOS 14 güncellemesi maalesef ki beklenen radikal değişiklikleri kullanıcılara sunmuyor. iOS 13’ün makyajlanmış hali olan iOS 14, batarya tüketimi konusunda oldukça başarılı görünüyor.

Apple TV widget’ı: Dördüncü beta sürümünde yeni bir Apple TV widget’ı sisteme ekleniyor.

Arama geliştirmeleri: Uygulama içi içerik veya soruları ararken, en iyi sonuçlar artık web önerilerinin altında görüntüleniyor. Uygulama, daha fazla sonuç almak için bir seçenekle uygulamalar, Siri önerileri, Haberler ve daha fazlasını görüntülüyor.

3D Touch: Son beta sürümünde bulunmayan 3D Touch yine uyumlu cihazlarda çalışıyor.

Maruz Kalma Bildirimi API’ı: Maruz Bildirimi API’ı bu betaya eklendi. Böylece iOS 14 kullanıcıları COVID-19 için geliştirilen Maruz Kalma Bildirimi kullanan uygulamaları indirebiliyor.

İOS 14 BETA 4 NASIL YÜKLENİR?

1.Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın.
2.iOS Beta Profile’ı indirin.
3.iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin.
4.iPhone’u kapatıp açın.
5.iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
6.iOS 14 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.

İŞTE iOS 14 ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPod touch (7. nesil)

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