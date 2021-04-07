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iOS 14 kullanım oranı yüzde 90'ı aştı!

07.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Aralık 2020'de son dört yılda tanıtılan iPhone'ların yüzde 81'inin iOS 14'e geçtiğini duyurmuştu. Analiz şirketi Mixpanel'e göre ise iOS 14'ün kullanım oranı yüzde 90'ı aştı.

iOS 14 kullanım oranı yüzde 90'ı aştı!

iOS 14 iPhone modelleri için geçtiğimiz haziran ayında tanıtıldı. Apple'ın koronavirüs gölgesinde gerçekleştirdiği WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan yeni sürüm, widget desteği, resim içinde resim ve uygulama arşivi gibi bir dizi yenilik ile karşımıza çıktı. Apple, iOS 14'ün final sürümünü ise bir sonbahar akşamı yayınladı. Aralık ayına geldiğimizde şirket, iOS kullanıcılarının yüzde 81'inin iOS 14'e geçtiğini duyurdu. Bu, Android işletim sisteminin son sürümünün yüklenme oranına nazaran oldukça iyi bir yüzdeydi. Son gelen verilere göre ise Apple, bu yüzdeyi daha da geliştirdi.

iPHONE KULLANICILARININ BÜYÜK BİR KISMI iOS 14 KULLANIYOR

Mixpanel'in son verilerine göre, iOS kullanıcılarının yüzde 90,44'ü işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 14'ü yükledi. Geriye kalan kısımda ise iOS 13, iOS 12 veya daha eski bir iOS sürümü kullanan kullanıcılar yer alıyor. Buna bakılırsa, kullanıcıların yüzde 5,07'si iOS 13'ü kullanıyorken, yüzde 4,48'i hala iOS 12 veya daha eski sürümleri kullanmaya devam ediyor. Özellikle iOS 14'teki yükselişin ve iOS 13'teki düşüşün Apple'ın yüzünü güldürmesi muhtemel görünüyor. Apple bu rakamları henüz doğrulamadı, ancak sonuçlar şaşırtıcı değil.

iOS 14 kullanıcı sayısı

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APPLE'DAN iOS 14.5 HAMLESİ GELİYOR

Apple şu anda geliştirici sürümü bulunan iOS 14.5 üzerinde çalışıyor. Yayınlanma tarihi hala belirsiz olsa da Apple CEO'su Tim Cook, güncellemenin nisan ayının sonuna kadar herkesin kullanımına sunulacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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