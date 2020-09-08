iOS 14 Public Beta 7 yüklemeye değer mi?

Apple, Eylül ayının sonunda yayınlayacağı iOS 14 güncellemesi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Cupertinolu firmanın geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 14 Public Beta 7 güncellemesi resmen nihai sürüm gibi stabilite vadediyor. Gelin herkesin yükleyebileceği bu yeni güncellemenin yüklenip yüklenmeyeceği konusuna bir açıklık getirelim.
iOS 7‘den bu zamana kadar tüm yeni iOS sürümlerinin Beta testlerine katılmış biri olarak iOS 14’te Public Beta’yı bekledim. iOS 14’ün ilk Public Beta güncellemelerinde bazı sorunlar yaşansa da günlük kullanımda bu sorunlar sorun olmamıştı. Ancak Public Beta 7 ile yaşanan bu küçük sorunların tamamı giderilmiş durumda.
Ayrıca iPhone 11‘de gözle görünür bir hızlanma yaşandığını söyleyebilirim. Pil tüketimi konusunda ilginç bir şekilde Public Beta 7, iOS 13’ten bile daha uzun kullanım süresi sunuyor.
Gönül rahatlığı ile yükleyebileceğiniz bu güncellemeyi aşağıdaki adımları takip ederek indiremeye başlayabilirsiniz.
Güncellemeyi alan modeller
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