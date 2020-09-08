iOS 14 Public Beta 7 yüklemeye değer mi?

Apple, Eylül ayının sonunda yayınlayacağı iOS 14 güncellemesi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Cupertinolu firmanın geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 14 Public Beta 7 güncellemesi resmen nihai sürüm gibi stabilite vadediyor. Gelin herkesin yükleyebileceği bu yeni güncellemenin yüklenip yüklenmeyeceği konusuna bir açıklık getirelim.

iOS 7‘den bu zamana kadar tüm yeni iOS sürümlerinin Beta testlerine katılmış biri olarak iOS 14’te Public Beta’yı bekledim. iOS 14’ün ilk Public Beta güncellemelerinde bazı sorunlar yaşansa da günlük kullanımda bu sorunlar sorun olmamıştı. Ancak Public Beta 7 ile yaşanan bu küçük sorunların tamamı giderilmiş durumda.

Ayrıca iPhone 11‘de gözle görünür bir hızlanma yaşandığını söyleyebilirim. Pil tüketimi konusunda ilginç bir şekilde Public Beta 7, iOS 13’ten bile daha uzun kullanım süresi sunuyor.

Gönül rahatlığı ile yükleyebileceğiniz bu güncellemeyi aşağıdaki adımları takip ederek indiremeye başlayabilirsiniz.

İOS 14 PUBLİC BETA 7 NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

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