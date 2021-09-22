iOS 15 yeni sağlık uygulamasını başlatılıyor

İlk olarak özelliği deneme amaçlı altı sağlık kuruluşu ile anlaşma yapıldı. Bu şirketlerden bazıları, sistemlerindeki doktorların ve tıbbi uygulamaların bu özelliği kullanmaya başlamak için istekli olduğunu söylüyor. Bu seçeneği kullanan kişiler, doktorlarının, Sağlık uygulaması aracılığıyla toplanan kalp atış hızı ve egzersiz için harcanan zaman gibi verileri görmesine izin verebilecek.

Bunun için Sağlık uygulamasındaki yeni paylaşım işlevini kullanabilecekler. Doktorların, hastanın bilgileri manuel olarak paylaşmak için fazladan bir adım atmasına gerek kalmadan, hastanın sağlığıyla ilgili olabilecek ölçümleri daha yakından takip etmesine yardımcı olabilir.

DOKTORLAR HASTALARINI KONTROL EDECEK

Özellik gerçekten de sağlık sektörü açısından devrimsel nitelikte olabilir. Çoğu konuda işlerin hızlanmasını sağlayacak özellik sayesinde doktorlar saat kullanan hastalarının takibini daha rahat yapabilecek. Özellik Sağlık uygulamasıyla senkronize olacak. Bu nedenle, hastalar verileri paylaşmayı seçerse doktorlar, kan basıncı gibi ölçümleri doğrudan izleyebilir. Akıllı saatler en çok sağlık özellikleri sebebiyle tercih ediliyor.

Verilerin doktorlarla paylaşılabilmesi özeliği ile Apple gerçekten fark yaratacak diyebiliriz. Getirdiği birçok yenilik ve özellikle benzersiz bir deneyim sunacak olan iOS 15‘in en iddialı özelliklerinden birinin de bu olduğunu söylesek yanlış olmaz.

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