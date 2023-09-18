iOS 17'nin çıkış tarihi bugün! iOS 17 saat kaçta kullanıma sunulacak, iOS 17'nin özellikleri neler, hangi cihazlar iOS 17'yi alacak?

iOS 17 ile ilgili son durum merak ediliyor. Kullanıcıların geçtiğimiz haftaya kadar merak ettiği konu iOS 17'nin çıkış tarihiydi. Ancak Apple bu konuyu açıklığa kavuşturdu ve iOS 17'nin çıkış tarihini 18 Eylül olarak açıkladı. Yani iOS 17 bugün kullanıma sunulacak.

Ancak kullanıcılar şimdi de "iOS 17 saat kaçta kullanıma sunulacak, iOS 17'nin özellikleri neler, hangi cihazlar iOS 17'yi alacak, iOS 17'nin uyumlu olduğu iPhone'lar hangileri?" sorularının cevabını araştırmakta.

iOS 17 SAAT KAÇTA KULLANIMA SUNULACAK?

iOS 17'nin 18 Eylül (bugün) TSİ 20:00'de kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

StandBy (Beklemede modu): iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak kullanışlı hale getirebilme.

Kişi Posterleri: Aramalar sırasında fotoğraflar yeni kişi posterleri geliyor. Böylece aradığınız kişinin ekranındaki görünümünüzü özelleştirebileceksiniz.

NameDrop: Apple'a göre NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una yaklaştırdığınızda, paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz. Yani bu özellik sayesinde cihazların birbirine yaklaştırılması durumunda iletişim bilgileri paylaşılabilecek.

Canlı Sesli Mesaj: Bu özellik sayesinde biri sesli mesaj bıraktığında gerçek zamanlı olarak yazılı şekilde mesaj size sunulacak.

Çevrimdışı Apple Haritalar: Kullanıcılar iOS 17'de haritadaki bir alanı iPhone’unuza kaydedebilecek ve offline olarak kullanabilecek. Yer kartlarında çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntüleyebilecek, arabayla veya yürüyerek bir yere giderken sokak sokak yol tarifi alabilecekler.

Siri: Siri'yi aktive etmek için Hey Siri demek gerekiyordu. iOS 17'de artık bunun yerine yalnızca Siri demek yeterli olacak.

Durum Denetleme (Check In): Bu özellik gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.

Etkileşimli Araç Takımları: Araç takımı (widget) üzerinden müzik çalma, ışıkları kapatma ve çok daha fazla şey yapılabiliyor.

Daha da doğru otomatik düzeltme: Apple'a göre iOS 17'de otomatik düzeltme özelliği, yazı yazarken şimdi size daha da iyi destek sağlıyor. Otomatik olarak düzeltilen kelimelerin geçici şekilde altı çizildiğinden neyin değiştiğini görebiliyor ve dilerseniz tek bir dokunuşla orijinal kelimeye dönebiliyorsunuz.

iOS 17'nin tüm özellikleri ise şöyle:

iOS 17’NİN UYUMLU OLDUĞU iPHONE'LAR