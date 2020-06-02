iPad Pro kapanıp açılma sorunu ile gündemde

Yazılım güncellemeleri ile cihazlarını daha stabil hale getiren Apple, bu sefer yeni bir soruna neden oldu. iOS işletim sistemini iOS ve iPadOS olarak bölen Apple, bu sayede iPad cihazlarına daha fazla özellik ekleyebilir hale gelmişti. Ancak iPad Pro modelinde iPadOS 13.4.1 sürümü sorunlara çanak tutmaya başladı. iPad Pro kullanıcıları cihazlarının kapanıp açıldığını yani Bootloop sorunu yaşadıklarından dertli.

iOS 13.5 İLE SORUN DEVAM ETTİ

Apple bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta KOVID-19 ile mücadele için iOS 13.5 sürümünü yayınlamıştı. Bu sürüm ile birlikte hata düzeltmeleri içeren iPadOS 13.5 de indirime sunulmuştu. Ancak iPad Pro kullanıcıları bu son sürümü yüklemelerine rağmen sorunun devam ettiğini cihazlarının. kapanıp açıldığını belirtiyor.

SIFIRLAMAK DA ÇÖZÜM OLMADI

Bazı iPad Pro modelleri açıldıktan 30-45 saniye sonra tekrar kapanıyor ve açılıyor. iPad Pro’sunu iTunes/Finder üzerinden sıfırlayanlar bile bu sorunun devam ettiğinin altını çiziyor. Sorunu kabul eden Apple, muhtemelen bu hafta içerisinde sadece iPad Pro için ara güncelleme yayınlayacak.