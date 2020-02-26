iPhone 12 ertelenebilir! Peki neden?

Apple iPhone modellerini her yıl olduğu gibi Eylül ayında tanıtıyor. Bunun için çalışmalar ise çok önceden başlıyor. Tahminler iPhone 12'nin tasarım sürecinin daha iPhone 11 çıkmadan bile başladığı yönünde. Fakat Apple'ın yeni iPhone için ilk prototipi incelemesi Çin yeni yılının sonrasını buluyor. Her yıl Çin yeni yılından sonra Apple yöneticileri ve mühendisleri, Çin yeni yılının bitmesiyle birlikte Çin'e, iPhone'ların üretiminden sorumlu olan Foxconn'un fabrikasını ziyarete gidiyor. Ancak bu yıl bir ilk yaşandı ve hiçbir Apple yöneticisi veya mühendisi Çin'e seyahat etmedi. Bu durum iPhone 12'nin erteleneceğine dair iddiaların doğruluğunu arttırdı.

APPLE MÜHENDİSLERİ İPHONE 12 İÇİN ÇİN'E GİDEMEDİ

Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını Apple'ın iPhone 12 prototipinin oluşturulma sürecini de sekteye uğrattı. Apple'ın yöneticileri ve mühendisleri Çin'e seyahat kısıtlaması olduğu için Çin'e gidemedi ve üretme kapasitesi yine koronavirüs salgınından dolayı düşen Foxconn fabrikalarındaki iPhone 12 montaj hattını ziyaret edemedi. Hal böyle olunca iPhone 12'nin üzerinde yapılacak çalışmalar da başlayamadı.