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iPhone 12 ertelenebilir! Peki neden?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 12:35 | Son Güncelleme

Apple iOS 14'lü iPhone 12 için planlarını geciktirebilir. Apple yöneticilerinin ve mühendislerinin her yıl Çin'e yaptıkları iPhone seyahatini bu yıl yapmaması, iPhone 12'nin erteleneceği iddialarını beraberinde getirdi. İddialara göre iPhone 12'nin tanıtım tarihinin ertelenmesinin en büyük nedeni koronavirüs salgınından başka bir şey değil.

iPhone 12 ertelenebilir! Peki neden?

Apple iPhone modellerini her yıl olduğu gibi Eylül ayında tanıtıyor. Bunun için çalışmalar ise çok önceden başlıyor. Tahminler iPhone 12'nin tasarım sürecinin daha iPhone 11 çıkmadan bile başladığı yönünde. Fakat Apple'ın yeni iPhone için ilk prototipi incelemesi Çin yeni yılının sonrasını buluyor. Her yıl Çin yeni yılından sonra Apple yöneticileri ve mühendisleri, Çin yeni yılının bitmesiyle birlikte Çin'e, iPhone'ların üretiminden sorumlu olan Foxconn'un fabrikasını ziyarete gidiyor. Ancak bu yıl bir ilk yaşandı ve hiçbir Apple yöneticisi veya mühendisi Çin'e seyahat etmedi. Bu durum iPhone 12'nin erteleneceğine dair iddiaların doğruluğunu arttırdı.

APPLE MÜHENDİSLERİ İPHONE 12 İÇİN ÇİN'E GİDEMEDİ

Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını Apple'ın iPhone 12 prototipinin oluşturulma sürecini de sekteye uğrattı. Apple'ın yöneticileri ve mühendisleri Çin'e seyahat kısıtlaması olduğu için Çin'e gidemedi ve üretme kapasitesi yine koronavirüs salgınından dolayı düşen Foxconn fabrikalarındaki iPhone 12 montaj hattını ziyaret edemedi. Hal böyle olunca iPhone 12'nin üzerinde yapılacak çalışmalar da başlayamadı.

iPhone 12

APPLE İPHONE 12 LANSMANINI GECİKTİREBİLİR

Apple içindeki kaynaklara göre yeni iPhone modellerinin test edilme aşaması mart-nisan ayları arasında başlıyor. Bu aylarda iPhone 12'nin montaj hattının kurulması ve haziran ayında seri üretimin başlaması planlanıyordu. Ancak gerek Foxconn'un fabrikalarının üretim kapasitesinin düşük olması ve işçilerinin evden çalışması gerekse de Apple mühendislerinin ülkeye giriş yapamaması nedeniyle bu durum hayli gecikecek gibi gözüküyor. Belki de Apple sırf bu yüzden alışık olmadığımız bir şekilde iPhone 12'nin lansmanını Ekim veya Kasım aylarında yapabilir.

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