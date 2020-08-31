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iPhone 12, iPhone tarihinde görülmemiş bir renk ile gelebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

iPhone 12'nin lacivert renk seçeneği ile geleceği iddia edildi. İddialara göre Apple, iPhone 12'de Midnight Green (Gece Yeşili) renk seçeneğine yer vermeyecek, bunun yerine Midnight Blue (Gece Mavisi) adında lacivert bir renk seçeneği sunacak. Bu da iPhone tarihinde bir ilk demek.

iPhone 12, iPhone tarihinde görülmemiş bir renk ile gelebilir!

Apple iPhone 11 ile birlikte farklı renk seçenekleri ile karşımıza çıkmıştı. Daha önce renk renk iPhone stratejisini iPhone 5C üzerinde deneyen Apple, iPhone 11'deki bu stratejisinden oldukça memnun gibi görünüyor. Zira çok renkli iPhone 11 modelleri tüketiciler tarafından olumsuz karşılanmış değil. DigiTimes'ın haberine göre ise Apple iPhone 12'nin renklerine hiç görülmemiş bir renk seçeneği eklemeyi planlıyor; Laciverti.

LACİVERT İPHONE 12 NASIL GÖZÜKECEK?

Habere göre Apple, koyu mavi renkli bir iPhone modeli çıkartacak. Fakat bu model, iPhone 11'de rastladığımız bir rengin sonunu getirecek. Midnight Green (Gece Yeşili) seçeneği, iPhone 12'de karşımıza çıkmayacak. Bunun yerine koyu mavi renkli Midnight Blue (Gece Mavisi) seçeneği tüketicilere sunulacak. Daha önce XDA Developers'ın başarılı yazarı Max Weinbach da iPhone 12'nin koyu mavi renk seçeneğini ile geleceğini söylemişti. Tahminlere göre Midnight Blue iPhone 12 şöyle gözükecek:

iPhone 12 midnight blue

iPHONE TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

iPhone 12 lacivert renk seçeneği ile çıkarsa iPhone tarihinde bir ilke imza atacak. Zira, Apple daha önce lacivert bir renge sahip iPhone tanıtmadı. iPhone 12 bu konuda bir ilk olabilir. Lacivertli renkli iPhone'un doğru olup olmadığını Apple'ın düzenleyeceği iPhone 12 etkinliğinde öğrenebileceğiz. Öngörülere göre bunun için ekim ayına kadar beklememiz gerekiyor.

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