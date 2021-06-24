iPhone 13 modelleri göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 modelleri hakkında hemen hemen her gün bir sızıntı, bir iddia veya bir rapor önümüze düşüyor. Hatırlarsanız son olarak iPhone 12s olarak da adlandırılması muhtemel olan iPhone 13'ün tanıtım tarihine yönelik bazı bilgiler sunulmuş, "iPhone 13 ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt olabilecek bazı iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi ise iPhone 13 modellerinin maketleri karşımıza çıktı.

İŞTE iPHONE 13 MODELLERİNİN MAKETLERİ

iPhone 13 veya iPhone 12s modellerinin maketleri, Sonny Dickson tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye baktığımızda ise bizi 4 farklı model karşılıyor. Bu modellerin 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşması bekleniyor.

iPHONE 12 İLE iPHONE 13 ARASINDA FARK VAR

iPhone 13 ve iPhone 13 mini'ye ait olduğu söylenen maketlere detaylıca baktığımızda ise kamera tasarımında değişiklik yapıldığı ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde yer alan çift arka kamera, kasaya dikey bir şekilde yerleştirilmişti. iPhone 13 maketlerinde ise kameraların birbirlerine çapraz olacak şekilde yerleştirildiği görülüyor.

Fotoğrafı paylaşan isim, Pro Max'in ise biraz daha büyük göründüğünü söylüyor. Ayrıca, tüm modellerde kamera çıkıntılarının kalınlığı ve büyüklüğü dikkatimizi çekiyor. Daha büyük ve daha kalın kamera çıkıntıları, serideki telefonlarda bulunacağı söylenen sensör kaydırmalı görüntü sabitleme özelliğinin bir sonucu olabilir. En üst seviye Pro ve Pro Max modellerin ise güncellenmiş ultra geniş açılı kameralara sahip olduğu aktarılıyor.

iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 13 Pro ve Pro Max'in 120 Hz ekran ve her zaman açık ekran gibi bazı yeteneklerle gelmesi bekleniyor. Yakın zamanda sızdırılan pil kapasiteleri ise tüm iPhone 13 modellerinin daha büyük pillere sahip olacağını gösteriyor.

Geçen yılın aksine, Apple'ın yeni iPhone'ları eylül ayında piyasaya süreceği öngörülüyor. Son tahmin ise iPhone 12s olarak da adlandırılma ihtimali olan modellerin 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılabileceği yönünde.

