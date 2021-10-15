Nokia uygun fiyatlı G300 modelini tanıttı

Nokia’nın 5G destekli yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 480 5G yonga setinden güç alıyor.

NOKIA G300'ÜN ÖZELLİKLERİ

Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Damla çentik tasarımıyla gelen telefonun hayli kalın çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

720p çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekranla gelen telefonda 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Telefonun arka yüzündeki 16 MP’lik ana kameraya 5MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor.

Telefonun bataryasına baktığımızda 4470 mAh’lık bir batarya görüyoruz. Bu batarya 18W hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor.

Kutudan çıktığında Android 11 ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise 200 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın bahse konu özelliklere sahip bir model için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Elbette burada tercih tamamen kullanıcılara kalmış.

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