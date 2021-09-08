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iPhone 13 yolda: Apple beklenen etkinliğini duyurdu!

08.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, merakla beklenen eylül etkinliği için sonunda tarih verdi. Etkinlikte iPhone 13 ailesinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacağı söylenen iPhone 13 serisi dışında etkinlikte hangi ürünlerin görücüye çıkması bekleniyor? İşte tahminler

iPhone 13 yolda: Apple beklenen etkinliğini duyurdu!

Apple'ın iPhone 13 etkinliğini düzenleyeceği tarih büyük merak konusuydu. Apple'ın belirlediği tarih için birçok tahmin yürütülüyordu. Bunlardan en yüksek olasılığa sahip olanı ise teknoloji devinin 14 Eylül günü bir etkinlik düzenleyeceğinden yanaydı. Nitekim Apple, hayranlarını çok fazla bekletmedi ve iPhone 13'lerin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan etkinliği için resmi tarihi paylaştı.

İŞTE APPLE ETKİNLİĞİNİN TARİHİ

Apple'ın eylül etkinliği, 14 Eylül Salı günü saat 20:00'da çevrimiçi olarak düzenlenecek. Yani Kovid-19 pandemisi nedeniyle yine fiziksel bir etkinlik göremeyeceğiz gibi. Meraklılar ise Apple'ın 14 Eylül etkinliğini online olarak takip edebilecek.

Apple Event

Peki asıl soruya gelelim; Apple 14 Eylül etkinliğinde bizlere neler gösterecek?

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Apple'ın 14 Eylül etkinliğinin yıldızı yüksek ihtimalle iPhone 13 ailesi olacak. Sızıntılara göre 5,4 inçlik iPhone 13 mini, 6,1 inçlik iPhone 13, 6,1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 13 ailesinde çentik yapısının daha da küçük hale gelecek, Pro modeller ise 120 Hz ekran yenileme hızı sunacak.

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Ayrıca Apple'ın paylaştığı görsele bakılırsa yeni iPhone modelleri ile astrofotografi ve Always On Display (Her Zaman Açık Ekran) gibi özelliklerin iOS tarafına gelmesi de söz konusu.

BEKLENTİLER ARASINDA SADECE iPHONE 13 YOK

iPhone 13 ailesinin dışında etkinlikte Apple Watch Series 7'nin de görücüye çıkması bekleniyor. Apple Watch Series 7'nin daha köşeli bir şekilde yeniden tasarlanıp piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ayrıca AirPods 3 ve iPad Air'e benzer bir tasarıma sahip iPad Mini 6'nın da etkinlikte tanıtılma ihtimali var.

Ancak Apple, eylül ayında yeniden tasarlanmış MacBook Pro modelleri için bir etkinlik düzenleyip, iPad Mini 6'yı da bu etkinliğe saklayabilir.

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Yine de tüm bu tahminlerin doğru olup olmadığını 14 Eylül günü kesin olarak öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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