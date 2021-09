iPhone 13 yolda: Apple beklenen etkinliğini duyurdu!

Apple'ın iPhone 13 etkinliğini düzenleyeceği tarih büyük merak konusuydu. Apple'ın belirlediği tarih için birçok tahmin yürütülüyordu. Bunlardan en yüksek olasılığa sahip olanı ise teknoloji devinin 14 Eylül günü bir etkinlik düzenleyeceğinden yanaydı. Nitekim Apple, hayranlarını çok fazla bekletmedi ve iPhone 13'lerin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan etkinliği için resmi tarihi paylaştı.

İŞTE APPLE ETKİNLİĞİNİN TARİHİ

Apple'ın eylül etkinliği, 14 Eylül Salı günü saat 20:00'da çevrimiçi olarak düzenlenecek. Yani Kovid-19 pandemisi nedeniyle yine fiziksel bir etkinlik göremeyeceğiz gibi. Meraklılar ise Apple'ın 14 Eylül etkinliğini online olarak takip edebilecek.

Peki asıl soruya gelelim; Apple 14 Eylül etkinliğinde bizlere neler gösterecek?

iPHONE 13 İÇİN GERİ SAYIM! İŞTE SIZAN ÖZELLİKLERİ

Apple'ın 14 Eylül etkinliğinin yıldızı yüksek ihtimalle iPhone 13 ailesi olacak. Sızıntılara göre 5,4 inçlik iPhone 13 mini, 6,1 inçlik iPhone 13, 6,1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 13 ailesinde çentik yapısının daha da küçük hale gelecek, Pro modeller ise 120 Hz ekran yenileme hızı sunacak.

Ayrıca Apple'ın paylaştığı görsele bakılırsa yeni iPhone modelleri ile astrofotografi ve Always On Display (Her Zaman Açık Ekran) gibi özelliklerin iOS tarafına gelmesi de söz konusu.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. ???? #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

BEKLENTİLER ARASINDA SADECE iPHONE 13 YOK

iPhone 13 ailesinin dışında etkinlikte Apple Watch Series 7'nin de görücüye çıkması bekleniyor. Apple Watch Series 7'nin daha köşeli bir şekilde yeniden tasarlanıp piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ayrıca AirPods 3 ve iPad Air'e benzer bir tasarıma sahip iPad Mini 6'nın da etkinlikte tanıtılma ihtimali var.

Ancak Apple, eylül ayında yeniden tasarlanmış MacBook Pro modelleri için bir etkinlik düzenleyip, iPad Mini 6'yı da bu etkinliğe saklayabilir.

Yine de tüm bu tahminlerin doğru olup olmadığını 14 Eylül günü kesin olarak öğreneceğiz.