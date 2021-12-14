iPhone 14 Pro, bir ilk olacak! Çarpıcı söylenti

Apple, iPhone'ların ana kamerasında her yıl iyileştirme ve geliştirme yapsa da 12 MP çözünürlükten vazgeçmiyor. Öyle ki iPhone 6s'den bu yana her yeni iPhone, ana kamerası ile 12 MP çözünürlük değerini aşamadı. Ancak analist Jeff Pu'ya göre, iPhone 14 Pro ile bu durum değişecek.

iPHONE 14 PRO KAMERASIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Jeff Pu'nun iddiasına göre, iPhone 14 Pro 12 MP çözünürlük değerini aşacak ve 48 MP ana kameraya sahip olacak. 48 MP kameranın yanında yer alacak ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera 12 MP çözünürlük sunmaya devam edecek. Pu ayrıca, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in 8 GB RAM ile donatılacağını ileri sürüyor. Hatırlayamayanlar için söyleyelim: Apple, iPhone 13 Pro'yu 6 GB RAM ile desteklemişti.

iPHONE TARİHİNDE BİR İLK

Eğer Pu'nun iddiaları doğruysa, iPhone 14 Pro ile birlikte Apple bir ilke imza atacak. Şirket ilk kez, 48 MP ana kameraya ve 8 GB RAM'e sahip bir iPhone üretmiş olacak.

Jeff Pu'nun gelecek yılın iPhone'ları hakkında yaptığı birkaç tahmin daha var. Pu, tüm iPhone 14 modellerinin 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geleceğini ve depolama seçeneklerinin 128 GB'dan değil, 64 GB'dan başlayacağını iddia ediyor.

Ancak tüm bunlar henüz iddia olduğu için, şirketin böyle bir planının olup olmadığını kesin olarak bilemiyoruz.

iPHONE 14 SERİSİ NASIL OLACAK, NE ZAMAN ÇIKACAK?

6.1 inçlik iPhone 14 Pro'nun 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max modelleriyle birlikte Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

