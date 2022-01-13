HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 Pro böyle olabilir! Ross Young, Apple'ın yeni planını ortaya çıkardı

iPhone 14 Pro böyle olabilir! Ross Young, Apple'ın yeni planını ortaya çıkardı

13.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS'un mimarı teknoloji devi Apple'ın üreteceği iPhone 14 ailesi merakla bekleniyor. Ekran sektöründeki önemli isimlerden Ross Young ise Apple'ın iPhone 14 Pro planını ortaya çıkardı. Young'a göre Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinin ekranında birden fazla delik olabilir.

iPhone 14 Pro böyle olabilir! Ross Young, Apple'ın yeni planını ortaya çıkardı

iPhone 14 ailesi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin artık Apple'ın yeni premium iPhone modelleri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın bu iki modelde ise 2017'nin iPhone X'inde beri hayatımızda var olan, iPhone 13 ile biraz küçülen çentiği küçük bir ekran deliğine çevireceği söyleniyor. Henüz bu konu kesin olarak aydınlatılamasa da ekran sektöründeki önemli isimlerden biri olan Ross Young, Apple'ın yeni planını biliyor gibi görünüyor.

iPHONE 14'ÜN EKRANINDA BİR DEĞİL, İKİ DELİK

Ross Young, Twitter hesabından bir konseptin görüntüsünü paylaşarak, Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin hem delikli hem de hap şeklinde iki ekran kesiğinin yer alacağına inandıklarını söyledi. Küçük deliğin görünmez olmayacağını belirten Young, bu konseptin çentik gibi Apple'a özgü olacağını, Huawei'nin modellerine benzemeyeceğini öne sürdü.

iPhone sahiplerinin dikkatine: Apple, iOS 15.2.1'i yayınladı!iPhone sahiplerinin dikkatine: Apple, iOS 15.2.1'i yayınladı!

Görsele göre, iPhone 14 Pro modellerinde hem ön kamerayı ve kızılötesi kamerayı barındıran hap şeklinde bir oyuk, hem de Face ID nokta projektörü için bir delik yer alacak.

Apple

EKRAN ALTI FACE ID BAŞKA BAHARA

Öte yandan Young, kızılötesi kameranın 2023 veya 2024'e kadar ekranın altına taşınmayacağını iddia etti. Bu da Face ID'nin iPhone 15 Pro veya iPhone 16 Pro'ya kadar tamamen ekranın altında alınmayabileceği anlamına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Günde neredeyse 5 saatimiz gidiyor! Harcamamız ise milyarlarca dolarGünde neredeyse 5 saatimiz gidiyor! Harcamamız ise milyarlarca dolar
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.