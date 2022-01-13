iPhone 14 Pro böyle olabilir! Ross Young, Apple'ın yeni planını ortaya çıkardı

iPhone 14 ailesi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin artık Apple'ın yeni premium iPhone modelleri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın bu iki modelde ise 2017'nin iPhone X'inde beri hayatımızda var olan, iPhone 13 ile biraz küçülen çentiği küçük bir ekran deliğine çevireceği söyleniyor. Henüz bu konu kesin olarak aydınlatılamasa da ekran sektöründeki önemli isimlerden biri olan Ross Young, Apple'ın yeni planını biliyor gibi görünüyor.

iPHONE 14'ÜN EKRANINDA BİR DEĞİL, İKİ DELİK

Ross Young, Twitter hesabından bir konseptin görüntüsünü paylaşarak, Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin hem delikli hem de hap şeklinde iki ekran kesiğinin yer alacağına inandıklarını söyledi. Küçük deliğin görünmez olmayacağını belirten Young, bu konseptin çentik gibi Apple'a özgü olacağını, Huawei'nin modellerine benzemeyeceğini öne sürdü.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

Görsele göre, iPhone 14 Pro modellerinde hem ön kamerayı ve kızılötesi kamerayı barındıran hap şeklinde bir oyuk, hem de Face ID nokta projektörü için bir delik yer alacak.

EKRAN ALTI FACE ID BAŞKA BAHARA

Öte yandan Young, kızılötesi kameranın 2023 veya 2024'e kadar ekranın altına taşınmayacağını iddia etti. Bu da Face ID'nin iPhone 15 Pro veya iPhone 16 Pro'ya kadar tamamen ekranın altında alınmayabileceği anlamına geliyor.

