iPhone 14 Pro böyle olabilir! Ross Young, Apple'ın yeni planını ortaya çıkardı

iPhone 14 ailesi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin artık Apple'ın yeni premium iPhone modelleri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın bu iki modelde ise 2017'nin iPhone X'inde beri hayatımızda var olan, iPhone 13 ile biraz küçülen çentiği küçük bir ekran deliğine çevireceği söyleniyor. Henüz bu konu kesin olarak aydınlatılamasa da ekran sektöründeki önemli isimlerden biri olan Ross Young, Apple'ın yeni planını biliyor gibi görünüyor.

Ross Young, Twitter hesabından bir konseptin görüntüsünü paylaşarak, Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin hem delikli hem de hap şeklinde iki ekran kesiğinin yer alacağına inandıklarını söyledi. Küçük deliğin görünmez olmayacağını belirten Young, bu konseptin çentik gibi Apple'a özgü olacağını, Huawei'nin modellerine benzemeyeceğini öne sürdü.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ