iPhone 14 Pro'da dev değişiklik! Önceki nesil iPhone'lara benzemeyecek

Apple'ın iPhone 14 modelleri merakla bekleniyor. Fakat bu meraklı bekleyiş sırasında bazı sızıntılar ve çeşitli iddialar da gelmiyor değil. Örneğin, daha önceki iddialar ile iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro, 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı öne sürülmüştü. Söylentiler devam ederken, iPhone 14 Pro modellerindeki tasarım değişiklikleri hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

iPHONE 14 PRO İLE TASARIM DEĞİŞİYOR

Sızıntı kaynağı DylanDKT, Twitter hesabından iPhone 14 Pro modellerinde yaşanacak büyük bir tasarım değişikliğini işaret etti. Kaynağın iddiasına göre, iPhone 14 Pro modellerinin ön kamerası hap şeklindeki çentikte yer alacak, geleneksel çentik ortadan kalkacak ve yüz tanımayı sağlayan Face ID donanımının büyük bir kısmı ekranın altına yerleştirilecek. Böylece önceki nesil iPhone'lardan farklı, ancak Android rakiplere benzeyen delik ekrana sahip bir iPhone görücüye çıkacak.

Kaynak, 2022'de geleceği tahmin edilen iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in bir delik ekrana sahip olacağını iddia eden Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun daha önceki söylentilerini doğrulamış oldu. Ancak Apple henüz bu söylentileri doğrulamadı. iPhone 14 modelleri tanıtılana kadar da doğrulayacak gibi görünmüyor.

YENİ iPHONE SE VE KATLANABİLİR iPHONE DETAYI

iPhone 14 Pro modellerindeki muhtemel değişikliği dile getiren kaynak ayrıca Apple'ın 2022'de güncellenmiş bir iPhone SE modeli piyasaya sürüleceğini ve bu modelin 2. nesil iPhone SE ile aynı tasarımı koruyacağını ancak 5G gibi önemli özelliklere sahip olacağını öne sürüyor. Öte yandan, katlanabilir bir iPhone'un hala prototip aşamasında olduğu da iddialar arasında.

