iPhone 14 ve daha fazlası: Apple 2022'de hangi ürünleri tanıtacak? İşte iddialar

Apple, 2021'i iPhone 13, Apple Watch Series 7 ve MacBook Pro gibi dikkat çeken ürünleri tanıtarak tamamladı. 2022'ye girmemiz ile birlikte ise şirketin tanıtacağı yeni ürünler merak edilmeye başlandı. Özellikle iPhone 14 ailesi için birçok tahmin ortaya atıldı.

2022'DE GELECEK APPLE ÜRÜNLERİ

Bloomberg'den Mark Gurman ise iPhone 14 serisi, M2 çipli yeniden tasarlanmış MacBook Air, kablosuz şarj özelliğine sahip iPad Pro ve daha fazla ürünün adını vererek 2022'de çıkacak yeni Apple ürünlerinden beklentilerini paylaştı.

iPHONE 14 NASIL OLACAK?

Gurman'a göre, bazı iPhone 14 modelleri, Android telefonlarda gördüğümüz gibi ekran deliğine sahip olacak ve ön kamera bu ekran deliğinin içine yerleştirilecek. Bu tasarım, çentiği yok edecek ve Face ID sisteminin muhtemelen ekranın altına taşınmasını sağlayacak.

MAC ALEMİ GENİŞLEYEBİLİR

Gurman'a göre Apple'ın, M2 çipi ile güçlendirilmiş yeniden tasarlanmış bir MacBook Air planı da var. Ayrıca Gurman, Apple Silicon işlemcili küçük boyutlu bir Mac Pro, yeni bir Mac mini ve yeni bir daha büyük boyuta sahip iMac'in piyasaya sürülmesini bekliyor.

İŞTE EN ÇOK BEKLENEN ÜRÜN

Apple'ın 2022'deki en büyük ürün lansmanlarından biri, uzun süredir kulaktan kulağa yayılan AR/VR başlık için olabilir. Apple'ın ilk sanal gerçeklik başlığı merakla beklenenler arasında.

Apple'ın ayrıca 5G ile desteklenen yeni iPhone SE'yi, kablosuz şarj desteğine sahip iPad Pro'yu ve Apple Watch'ın dayanıklı bir sürümünü de 2022 yılında görücüye çıkarması bekleniyor.

