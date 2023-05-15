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iPhone 15 ve 15 Plus için dikkat çeken iddia!

15.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 serisiyle ilgili yeni beklentiler gelmeye devam ediyor. Bu beklentilerin ışığında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Bu iddia, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin önemli bir özelliğiyle ilgili. İşte o iddia...

iPhone 15 ve 15 Plus için dikkat çeken iddia!

iPhone 14 Pro ve Pro Max, 48MP kamera ile güncellendi. Bu yılın başlarında analist Jeff Pu, bunun iPhone 15 ve 15 Plus'a da yansımasını beklediğini söylemişti. Apple'ın hala bunu yapmayı planladığına inanılırken, Haitong International Securities için yazan analist Jeff Pu, iPhone 15 serisiyle ilgili son beklentilerini içeren Mayıs ayı analist bültenini yayınladı.

İŞTE O İDDİA!

9to5Mac tarafından aktarılan rapor, 15 Pro modelleri için titanyum ve 15 Pro Max'e periskop telefoto lens gibi daha önce duyduğumuz bazı tahminleri tekrarlıyor.

Ancak ilginç bir beklenti/iddia da var.

kamera

İddiaya göre, 48MP kamera daha uygun fiyatlı iPhone 15 cihazlarına, yani iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a inebilir.

Yani iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri, 48 MP kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor.

Fakat bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok, bu henüz bir beklenti/iddia.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri tanıtıldığında bu iddia kesinleşecek.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 15 ailesinin eylül ayında ise tanıtılması bekleniyor.


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