iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 ve fazlası... Apple'ın merakla beklenen "Glowtime" etkinliği başladı: Yeni ürünler tanıtılıyor

Apple'ın iPhone 16 ailesini tanıtacağı "Glowtime" etkinliği başladı. Yeni iPhone modellerinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtılmasının beklendiği etkinlikte iPhone 16 ailesinin geçtiğimiz yılda da olduğu gibi 4 farklı model ile karşımıza çıkacak. Bu modeller ise iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olacak. Ekran boyutlarının ise geçtiğimiz yıla oranla büyümesi bekleniyor.

Öte yandan bu etkinlikte sadece iPhone 16 tanıtılmıyor. Apple CEO'su Cook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra ve AirPods modellerini tanıtacaklarını söyledi.

Apple Watch'taki yüksek sesli ortam uyarıları ve ilaç anımsatıcıları dışında gece boyunca vücut ısısı takibi ve döngü takibi de hatırlatılabiliyor. Apple Watch, Series 10 ile uyku apnesi konusunda yardımcı olabilir.

Apple Watch'taki yüksek sesli ortam uyarıları ve ilaç anımsatıcıları dışında gece boyunca vücut ısısı takibi ve döngü takibi de hatırlatılabiliyor. Apple Watch, Series 10 ile uyku apnesi konusunda yardımcı olabilir.

Williams, çift dokunma, SOS, düşme algılama ve daha fazlası gibi gördüğümüz diğer mevcut Apple Watch özelliklerini anlatıyor. Telefon görüşmelerini iyileştirmek için Series 10 arka plan gürültüsünü en aza indirebiliyor. Ayrıca, fotoğraflarınızı öne çıkarmaya yardımcı olmak için makine öğrenimini kullanan yeni bir Fotoğraflar yüzü de var.

Yeni Apple Watch gücünü S10 çipinden alacak.

Cihazın materyali olarak yüzde 95 geri dönüştürülmüş titanyum kullanıldı.

Titanium kasaya sahip Apple Watch modeli de tanıtıldı. Williams, alüminyum kasaların önceki nesle göre yüzde 10'a kadar daha hafif olduğunu, ancak yeni bir kaplama olduğunu söyledi: Titanyum. Bu yıl, 5. sınıf Titanyum, Paslanmaz Çeliğin yerini almıştı.

Yeni akıllı saat bugüne kadar üretilmiş en ince Apple Watch modeli.

Jet Black, Rose Gold ve Silver olmak üzere 3 renk seçeneği sunulacak. Özellikle Series 10 için yeni bir siyah renk düşünülmüş.