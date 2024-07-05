iPhone 5C ne zaman çıktı? iPhone 5C ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple’ın donanımsal özellikleri bakımından iPhone 5 ve 5S modelleri ile benzerlik taşıyan iPhone 5C akıllı telefon modeli 5 ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulmuştur. Bu renk seçenekleri arasında beyaz, sarı, mavi, pembe, yeşil yer alırken iPhone 5C özellikle polikarbonat tabanlı kasası ile dikkat çekmiştir. Apple tarafından üretilen ikonik akıllı telefon modellerinden biri olarak nitelendirilen bu cihazı incelemek isteyen kişiler için iPhone 5C özellikleri, satış fiyatı ve tanıtım tarihi gibi bilgiler bir araya getirilmelidir.

iPhone 5C ne zaman çıktı?

Günümüze dek üretilen akıllı telefon modelleri sıklıkla incelenir. Bu bağlamda Apple’ın iOS 7 sürümü ile tanıtılan ve satışa sunulan iPhone 5C modelinin ne zaman kullanıcılarıyla buluşturulduğunun hatırlatılmasında fayda vardır. 5 farklı renk seçeneği bulunan iPhone 5C 10 Eylül 2013 tarihinde yine Apple markası tarafından tasarlanan bir akıllı telefon modeli olan iPhone 5S ile birlikte tanıtılmıştır. Apple’ın 2012 senesinde tanıttığı iPhone 5 modeli ile donanımsal açıdan neredeyse aynı olan iPhone 5C polikarbonat tabanlı kasası ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

iPhone 5C ilk çıktığında ne kadardı?

Apple markasının polikarbonat tabanlı kasaya sahip akıllı telefon modeli olmasıyla öne çıkan iPhone 5C’nin kullanıcılara tanıtıldığı dönemde kaç TL üzerinden satışa sunulduğu merak edilir. Bu konuda açıklama yapılacağı zaman ise söz edilen akıllı cihazın ABD doları ve TL para birimleri üzerinden ne kadar ödeme yapılarak satın alınabildiğine değinilmelidir. “iPhone 5C kaç dolardan çıktı?” diyen kişilerin bu soruya yanıt almak istemelerinin temel nedeni incelenen modelin satışa sunulduğu döneme göre fiyatının arkasındaki meraktır.

Bu akıllı telefon modelinin ABD’deki satış fiyatı 2 yıllık sözleşme koşuluna göre belirlenmiştir. Yani iPhone 5C ilk çıktığında ABD’de 2 yıllık sözleşme koşuluyla 99 ile 199 ABD doları şeklinde fiyatlandırılmıştır. 16 GB dahili hafızası olan iPhone 5C modeli 99 ABD doları iken aynı modelin 32 GB’lık belleğe sahip olan seçeneği 199 dolara satışa sunulmuştur. Türkiye’deki resmî satışına 1 Kasım 2013 tarihinde başlandığı bilinen iPhone 5C modelinin 16 GB’lık seçeneği 1.849 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşturulmuştur.

iPhone 5C özellikleri nelerdi?

Polikarbonat tabanlı kasası ve 5 ayrı renk seçeneği ile üretilen iPhone 5C günümüzde de Apple kullanıcıları tarafından ne gibi özelliklere sahip olduğu araştırılan cihazlar arasındadır. İlk işletim sistemi iOS 7 olan iPhone 5C’nin işlemcisi ise A6 olarak bilinir. Bu akıllı cihazın işlemcisinin çift-çekirdekli olduğu ve 1.3 GHz Swift özelliği taşıdığı söylenebilir. PowerVR SGX 543MP3 (üç çekirdekli grafik) ekran kartına sahip olan iPhone 5C’nin renk seçenekleri arasında sarı, beyaz, pembe, mavi, yeşil yer alır.

Ekran çözünürlüğü 640X1136 piksel olan iPhone 5C modelinin LED aydınlatmalı dokunmatik ekranı vardır. 16M renk kapasitesine sahip olan ekranı bakımından iPhone 5S modeliyle benzerlik gösteren iPhone 5C akıllı telefonun konuşma süresi maksimum 10 saat olarak ölçülmüştür. Apple’ın iPhone 5C modelinin diğer donanımsal ve tasarıma yönelik özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

Ön kamera: 1.2 MP

1.2 MP Arka kamera: 8 MP

8 MP Video: 1080p@30fps

1080p@30fps Müzik çalma süresi: Maksimum 40 saat

Maksimum 40 saat Pil: Çkarılamaz Li-Pro 1510 mAh pil (5.73 Wh)

Çkarılamaz Li-Pro 1510 mAh pil (5.73 Wh) Dahili hafıza: 16 / 32 GB

16 / 32 GB Ağırlık: 132 g

132 g Ekran boyutu: 4.0 inç





