iPhone 6 artık Apple'a göre 'vintage' oldu!

Son haberlere göre, iPhone 6 artık Apple'ın 'vintage' ürünler listesine girdi. Eski ürünler listesini güncelleyen Apple, son satışa sunulmasından bu yana beş yıldan fazla zaman geçen iPhone 6'yı 'vintage' ürünler listesine ekledi.

iPHONE 6 SEKİZ YAŞINDA ‘VİNTAGE’ OLDU

iPhone 6, iPhone 6 Plus ile birlikte Eylül 2014'te piyasaya sürüldü. 2015 yılında iPhone 6s piyasaya sürüldüğünde ise daha düşük fiyatla olunabilecek bir iPhone seçeneği olarak satıldı. 2016 yılında iPhone 7'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte üretimi durduruldu. 2017 yılında belirli ülkelerde düşük fiyatlı iPhone olarak yeniden piyasaya sürüldü.

İlginç bir şekilde, iPhone 6'nın kardeş telefonu iPhone 6 Plus bu yılın başlarında vintage listesine eklendi.

BUGÜNÜN iPHONE'LARINA KADAR DEVAM ETTİ

iPhone 6 ve 6 Plus, Apple Pay desteği sunan ilk cihazlar ve iPhone 4'ten iPhone 5s'e kadar süren eski düz kenarlı tasarımın terkedildiği ilk iPhone'lardı. Ayrıca Apple, iPhone 6 ve 6 Plus'ın piyasaya sürülmesinden bugüne kadar farklı ekran boyutuna sahip iPhone stratejisine devam etti.

Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor. Apple, 7 yıla kadar eski ürünleri için yasaların gerektirdiği şekilde servis ve parça sağlıyor, ancak onarımlar parçaların bulunabilirliğine bağlı oluyor.

