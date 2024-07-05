HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 6 Plus ne zaman çıktı? iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 6 Plus ne zaman çıktı? iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
03.07.2024 17:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 6 Plus, iPhone 6 ile donanımsal özellikleri bakımından neredeyse aynı olarak nitelendirilir. Ekran boyutu gibi işlemcisi, kamerası ve tasarımıyla da dikkat çeken iPhone 6 Plus’ın satış fiyatı sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda iPhone 6 Plus çıkış fiyatı, tarihi ve temel özellikleri üzerine bilgi aktarılmalıdır.

iPhone 6 Plus ne zaman çıktı? iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple’ın iPhone 6 modeli ve Apple Watch akıllı saati ile birlikte markanın CEO’su Tim Cook tarafından tanıtılan iPhone 6 Plus cihazı ekran boyutuyla öne çıkmıştır. Sloganı “Büyük Olmanın Ötesinde” olan iPhone 6 Plus modelinin kapasite seçenekleri 16, 64 ve 128 GB şeklindedir. Satış fiyatı kapasitesine göre değişkenlik gösteren iPhone 6 Plus özellikleri Retina ekran ve 1 GB RAM gibi detayları içerir.

iPhone 6 Plus ne zaman çıktı?

Apple markasının “Bigger than Bigger” yani “Büyük Olmanın Ötesinde” sloganı eşliğinde piyasaya sürüldüğü iPhone 6 Plus modeli Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. Bu modelin önceki iPhone modellerinden en büyük farkı adından da anlaşıldığı üzere ekran boyutu büyüklüğüdür. 5.5 inç ekrana sahip olan iPhone 6 Plus, hem Apple Watch hem de aynı serinin temel tasarımı olan iPhone 6 ile birlikte tanıtılmıştır. Tanıtım tarihi 19 Eylül 2014 olan iPhone 6 Plus modeli 26 Eylül 2014’te Türkiye’de satışa sunulmuştur.

iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı?

Geçmiş yıllarda üretilip satışa sunulan eski model telefonlara yönelik olarak sıklıkla araştırılan bilgilerin başında bu cihazların satış fiyatları yer alır. iPhone 6 Plus da çıkış tarihindeki satış fiyatı sıkça sorgulanan akıllı telefonlardan biridir. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunan iPhone 6 Plus’un Türkiye’deki satış fiyatının 2.649 TL bandında olduğu bilinir. Ancak bu akıllı telefon modelinin TL biriminden olan satış fiyatı bellek kapasitesine göre değişkenlik göstermiştir. Dolayısıyla incelenen cihazın satış fiyatı incelenirken “iPhone 6 Plus kaç dolardan çıktı?” sorusuna aşağıdaki gibi bir liste ile yanıt sunulmalıdır:

  • iPhone 6 Plus 16 GB satış fiyatı: 299 ABD doları
  • iPhone 6 Plus 64 GB satış fiyatı: 399 ABD doları
  • iPhone 6 Plus 128 GB satış fiyatı: 499 ABD doları

iPhone 6 Plus özellikleri nelerdi?

5.5 inç boyutunda bir ekran ile satışa sunulan iPhone 6 Plus’ın 64 bit mimariyle geliştirilen A8 işlemcisi mevcuttur. Bu iPhone modelinin LTE desteğinin bulunduğu ve 4.5G uyumlu olduğu bilinir. iPhone 6 Plus’ın özelliklerinden biri de 1920X1080 piksel çözünürlüğündeki Retina HD ekranıdır. Apple markasının 6-çekirdekli grafik işlemciyle satışa sunduğu bu modelin diğer donanımsal ve tasarıma ilişkin özelliklerini araştıran kişiler ise aşağıdaki listeyi inceleyebilir:

  • Bellek: 16 / 64 / 128 GB
  • Ağırlık: 172 g
  • İşlemci hızı: 1.4 GHz
  • İşlemci türü: Apple A8
  • Yardımcı hareket işlemcisi: Apple M8
  • Video kaydı: 1080p HD kayıt özelliği
  • Ön kamera: 1.2 MP
  • Batarya: 2915 mAh
  • Hafıza: 1 GB RAM
  • Ses çalma süresi: 80 saate kadar
  • Touch ID
  • 43 MP'e kadar panorama
    Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandıTürk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandı
Tam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünüTam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünü
Bahçeli: Utanç duyulacak bir ilkelliktirBahçeli: Utanç duyulacak bir ilkelliktir
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
En Çok Okunan Haberler
Bunu kimse bilmiyordu! TFF Başkanı'ndan Merih için bir kötü haber daha

Bunu kimse bilmiyordu! TFF Başkanı'ndan Merih için bir kötü haber daha

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Bahçeli: Utanç duyulacak bir ilkelliktir

Bahçeli: Utanç duyulacak bir ilkelliktir

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu yapılacak!

Bu fotoğrafı paylaşana suç duyurusu yapılacak!

Sinan Ateş cinayeti davasında ilk karar

Sinan Ateş cinayeti davasında ilk karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.