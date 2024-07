iPhone 6 Plus ne zaman çıktı? iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple’ın iPhone 6 modeli ve Apple Watch akıllı saati ile birlikte markanın CEO’su Tim Cook tarafından tanıtılan iPhone 6 Plus cihazı ekran boyutuyla öne çıkmıştır. Sloganı “Büyük Olmanın Ötesinde” olan iPhone 6 Plus modelinin kapasite seçenekleri 16, 64 ve 128 GB şeklindedir. Satış fiyatı kapasitesine göre değişkenlik gösteren iPhone 6 Plus özellikleri Retina ekran ve 1 GB RAM gibi detayları içerir.

iPhone 6 Plus ne zaman çıktı?

Apple markasının “Bigger than Bigger” yani “Büyük Olmanın Ötesinde” sloganı eşliğinde piyasaya sürüldüğü iPhone 6 Plus modeli Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. Bu modelin önceki iPhone modellerinden en büyük farkı adından da anlaşıldığı üzere ekran boyutu büyüklüğüdür. 5.5 inç ekrana sahip olan iPhone 6 Plus, hem Apple Watch hem de aynı serinin temel tasarımı olan iPhone 6 ile birlikte tanıtılmıştır. Tanıtım tarihi 19 Eylül 2014 olan iPhone 6 Plus modeli 26 Eylül 2014’te Türkiye’de satışa sunulmuştur.

iPhone 6 Plus ilk çıktığında ne kadardı?

Geçmiş yıllarda üretilip satışa sunulan eski model telefonlara yönelik olarak sıklıkla araştırılan bilgilerin başında bu cihazların satış fiyatları yer alır. iPhone 6 Plus da çıkış tarihindeki satış fiyatı sıkça sorgulanan akıllı telefonlardan biridir. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunan iPhone 6 Plus’un Türkiye’deki satış fiyatının 2.649 TL bandında olduğu bilinir. Ancak bu akıllı telefon modelinin TL biriminden olan satış fiyatı bellek kapasitesine göre değişkenlik göstermiştir. Dolayısıyla incelenen cihazın satış fiyatı incelenirken “iPhone 6 Plus kaç dolardan çıktı?” sorusuna aşağıdaki gibi bir liste ile yanıt sunulmalıdır:

iPhone 6 Plus 16 GB satış fiyatı: 299 ABD doları

299 ABD doları iPhone 6 Plus 64 GB satış fiyatı: 399 ABD doları

399 ABD doları iPhone 6 Plus 128 GB satış fiyatı: 499 ABD doları

iPhone 6 Plus özellikleri nelerdi?

5.5 inç boyutunda bir ekran ile satışa sunulan iPhone 6 Plus’ın 64 bit mimariyle geliştirilen A8 işlemcisi mevcuttur. Bu iPhone modelinin LTE desteğinin bulunduğu ve 4.5G uyumlu olduğu bilinir. iPhone 6 Plus’ın özelliklerinden biri de 1920X1080 piksel çözünürlüğündeki Retina HD ekranıdır. Apple markasının 6-çekirdekli grafik işlemciyle satışa sunduğu bu modelin diğer donanımsal ve tasarıma ilişkin özelliklerini araştıran kişiler ise aşağıdaki listeyi inceleyebilir:

Bellek: 16 / 64 / 128 GB

Ağırlık: 172 g

İşlemci hızı: 1.4 GHz

İşlemci türü: Apple A8

Yardımcı hareket işlemcisi: Apple M8

Video kaydı: 1080p HD kayıt özelliği

Ön kamera: 1.2 MP

Batarya: 2915 mAh

Hafıza: 1 GB RAM

Ses çalma süresi: 80 saate kadar

Touch ID

43 MP'e kadar panorama