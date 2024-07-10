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iPhone 6S ne zaman çıktı? iPhone 6S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
04.07.2024 15:10
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Apple markasının iOS 9 sürümüyle satışa sunduğu iPhone 6S modeli 16, 32, 64 ve 128 GB’lık kapasite seçenekleriyle üretilmiştir. Bu modelin üretiminin durdurulduğu tarih 12 Eylül 2018 olarak bilinir. iPhone 6S’in yakından incelenmesi için çıkış tarihi, fiyatı ve temel özellikleri derlenebilir.

iPhone 6S ne zaman çıktı? iPhone 6S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Rose gold, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri ile piyasaya sürülen iPhone 6S aynı serinin ürünlerinden olan iPhone 6S Plus ve iPad Pro gibi cihazlarla birlikte tanıtılmıştır. Ekran boyutu 4.7 inç iken 3D Touch Retina flaş teknolojisiyle tasarlanan bu model 2018 senesinin Eylül ayına kadar üretilmeye devam etmiştir. 143 gram ağırlığında olan iPhone 6S’in kaç dolardan satışa çıkarıldığı ve ilk olarak ne zaman kullanıcılarıyla buluşturulduğu açıklanmalıdır.

iPhone 6S ne zaman çıktı?

iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin bir üst versiyonu olarak piyasaya sürülen iPhone 6S 2015 senesinde kullanıcılara tanıtılmıştır. Bu cihazın Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından 25 Eylül 2015 tarihinde “Değişen Tek Şey Her Şey” sloganı ile duyurulduğu bilinir. Yine iPhone 6S’ın tanıtımının yapıldığı günde iPhone 6S Plus ve iPad Pro da kullanıcıların ilgisine sunulmuştur. İncelenen bu dokunmatik akıllı telefonun iPhone 6 ve 6 Plus gibi cihazlardan farklı olarak yeni bir renk seçeneğini de içerdiği görülür. Kapasitesinin 16-128 GB arasında değişkenlik gösterdiği bilinen iPhone 6S rose altın, altın, gümüş ve uzay grisi renklerinde tasarlanmıştır.

iPhone 6S ilk çıktığında ne kadardı?

Apple’ın 2015 senesinde piyasaya sürdüğü iPhone 6S modelinin üretimine 12 Eylül 2018’e kadar devam edildiği bilinir. Bu cihazın kaç dolardan satışa sunulduğu ise sıkça araştırılır. Bu akıllı telefon modelinin 16 GB belleğe sahip modelinin Türkiye’deki satış fiyatının ilk çıktığı dönemde 3.099 TL olduğu görülür. Cihazın 128 GB dahili hafızaya sahip olan en yüksek fiyatlı modelinin ise 4.099 TL’den kullanıcılarla buluşturulduğu bilinir. Yani iPhone 6S satış fiyatı TL para birimi üzerinden kapasitesine ve satış platformlarına göre değişkenlik göstermiştir. Bu bağlamda cihazın ilk çıktığı tarihteki önerilen satış fiyatını merak edenler için “iPhone 6S kaç dolardan çıktı?” sorusunun detaylı yanıtları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • iPhone 6S 16 GB satış fiyatı: 649 ABD doları
  • iPhone 6S 64 GB satış fiyatı: 749 ABD doları
  • iPhone 6S 128 GB satış fiyatı: 849 ABD doları

iPhone 6S özellikleri nelerdi?

Rose gold, altın, gümüş ve uzay grisi renklerinde tasarlanan iPhone 6S’in 16, 32, 64, 128 GB’lık belleğe sahip olan seçenekleri piyasaya sürülmüştür. Bu akıllı telefon modelinin sürümü iOS 9 olarak bilinir. Retina flaş teknolojisiyle tasarlanan iPhone 6S’in özelliklerinden biri de 3D Touch fonksiyonu olmuştur. Bu akıllı telefon modelinin diğer fonksiyonları ise iPhone 6S özellikleri listesiyle aşağıdaki gibi incelenebilir:

  • Ön kamera: 5 MP
  • Arka kamera: 12 MP
  • Ekran boyutu: 4.7 inç
  • İşlemci türü: Apple A9
  • Yardımcı hareket işlemcisi: Apple M9
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Hafıza seçenekleri: 16 / 32 / 64 / 128 GB
  • USB: 2.0 Lightning
  • Bluetooth: 4.2
  • Ses çalma süresi: maksimum 50 saat
  • Konuşma süresi: 3G ile en fazla 14 saat
  • CPU: çift-çekirdekli 1.84 GHz twister
  • Ağırlık: 143 gram
    Express


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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone akıllı telefonlar
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