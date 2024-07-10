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iPhone 7 Plus ne zaman çıktı? iPhone 7 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
05.07.2024 15:53
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Çift arka kamera, 2900 mAh lityum iyon pil, 5.5 inç büyüklüğündeki ekran özellikleri ile tanıtılan iPhone 7 Plus’a yönelik olarak araştırılan pek çok husus vardır. Bunlar arasında iPhone 7 Plus’ın hangi tarihte satışa sunulduğu ve kaç dolardan fiyatlandırıldığı gibi konular yer alır. Bu nedenle iPhone 7 Plus’ın tanıtıldığı dönemdeki satış fiyatı ve gelişmiş özellikleri üzerine bilgi aktarılmalıdır.

iPhone 7 Plus ne zaman çıktı? iPhone 7 Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Piyasaya sürüldüğü dönemde simsiyah (Jet Black) ve (PRODUCT) RED gibi renk seçenekleriyle gelen iPhone 7 Plus 3 GB RAM gibi donanımsal özellikleriyle de dikkat çekmiştir. Bu cihazın hangi tarihte satışa sunulduğu ve kaç TL bandında fiyatlandırıldığı ise yaygın olarak araştırılır. Dolayısıyla iPhone 7 Plus özellikleri, çıkış tarihi, dolar ve TL üzerinden satış fiyatı gibi detayları içeren kapsamlı bir inceleme yapılmalıdır.

iPhone 7 Plus ne zaman çıktı?

iOS 10 işletim sistemiyle çıkan iPhone 7 Plus Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından 2016 senesinde tanıtılmıştır. (PRODUCT) RED™ seçeneği de dahil olmak üzere toplamda 6 ayrı renkte tasarlanan iPhone 7 Plus modelinin tam tanıtım tarihi ise 7 Eylül 2016 olarak belirtilebilir. Türkiye’de ön şatışa sunulduğu tarih 14 Ekim 2016 olan iPhone 7 Plus’ın 3 ayrı kapasite seçeneğine sahip olduğu görülür. iPhone 7 ile birlikte tanıtılan iPhone 7 Plus özellikle pil ömrü bakımından konuşulmuştur.

iPhone 7 Plus ilk çıktığında ne kadardı?

9 Eylül 2016 tarihinde ön siparişlerinin alındığı bilinen iPhone 7 Plus modelinin ilk çıktığında kaç TL olduğu merak edilir. Bu akıllı telefon modelinin TL para birimi üzerinden kaç TL’ye satışa sunulduğu açıklanırken ise farklı kapasite seçeneklerine değinilmelidir. iPhone 7 Plus’ın en düşük kapasiteli modeli olan 32 GB’lık seçeneği 3.799 TL’den satışa sunulmuştur. Bu cihazın 128 GB’lık modeli ise yaklaşık olarak 4.200 TL’den kullanıcılarla buluşturulmuştur. İncelenen akıllı telefon modelinin en yüksek kapasiteye sahip olan 256 GB’lık seçeneğinin fiyatı da 4.599 TL olarak açıklanmıştır. Ancak iPhone 7 Plus satış fiyatları bu modelin piyasaya sürüldüğü tarihten sonra döviz kuruna göre değişkenlik göstermiştir. Dolayısıyla “iPhone 7 Plus kaç dolardan çıktı?” diyenlere ilgili cihazın Apple tarafından açıklanan önerilen satış fiyatları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • iPhone 7 Plus 32 GB satış fiyatı: 769 dolar
  • iPhone 7 Plus 128 GB satış fiyatı: 869 dolar
  • iPhone 7 Plus 256 GB satış fiyatı: 969 dolar

iPhone 7 Plus özellikleri nelerdi?

Kapasite seçenekleri 32, 128 ve 256 GB olarak değişkenlik gösteren iPhone 7 Plus 6 ayrı renkte tasarlanmıştır. Bunlar siyah, rose altın, gümüş, altın, simsiyah (Jet Black), (PRODUCT) RED kırmızısı şeklindedir. 3 GB RAM’e sahip olan iPhone 7 Plus 5.5 inç büyüklüğündeki ekranı bakımından Plus serisinin eski modelleriyle benzerlik göstermiştir. Kırmızı renkli modelinin yalnızca 128 ve 256 GB’lık kapasiteye sahip seçeneklerle üretildiği bilinen iPhone 7 Plus’ın diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi bir listeyle derlenebilir:

  • İşlemci türü: Apple A10 Fusion çip
  • Yardımcı hareket işlemcisi: M10
  • Arka kamera: 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto olmak üzere çift kamera
  • Ön kamera: 7 MP
  • Maksimum konuşma süresi: 21 saat
  • Maksimum ses çalma süresi: 60 saat
  • Ekran çözünürlüğü: 1920X1080 HD
  • Diğer ekran özellikleri: 401 ppi yoğunluktaki Retina HD ekran
  • Video kaydı özellikleri: saniyede 30 kare 4K video kaydı, 2 kata kadar optik ve 6 kata kadar dijital yakınlaştırma
  • Facetime HD kamera özellikleri: 1080p HD video kaydı, Retina Flash, ƒ/ 2.2 diyafram
  • Batarya: 2900 mAh Lityum iyon pil

  • Ağırlık: 188 gram

    Express
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Apple iPhone
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