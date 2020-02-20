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  4. iPhone 9 TikTok'ta görüntülendi! Ekran tasarımı ile yüzleri güldürdü

iPhone 9 TikTok'ta görüntülendi! Ekran tasarımı ile yüzleri güldürdü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

iPhone 9 sonunda kendisini gösterdi. Aylardır sızıntılara konu olan ve iPhone SE 2 olarak da bilinen iPhone 9, TikTok'a yüklenen bir video sayesinde tüm detaylarıyla görüntülendi. iPhone 7/8 ile benzer bir yapıda olacağı söylenen iPhone 9'un TikTok'ta yayınlanan videosuna bakarsak, Apple iPhone 9 ile bizlere büyük bir sürpriz yapabilir.

Apple'ın uygun fiyatlı bir iPhone üretmek istediği uzun bir zamandır biliniyor. İPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefonlarını geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone'unu iPhone 9 olarak isimlendireceği ve mart ayında tanıtacağı söyleniyor. Mart ayına az bir süre kala, iPhone 9 ya da bilinen adıyla iPhone SE 2 için söylentiler iyice ayyuka çıkmış durumda. Söylentilerin kaynakları da iPhone 9 hakkındaki iddiaları paylaşmak için yeni yollar deniyor. Bu yollardan birisi TikTok oldu. iPhone 9'un tasarımına dair en büyük kanıt TikTok'ta ortaya çıktı ve iPhone 9 ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

İŞTE İPHONE 9'UN İLK GÖRÜNTÜSÜ

TikTok'ta yayınlanan videodaki iPhone iddialara göre iPhone 9'a ait. Videoda, iPhone 9'un iPhone 11'in nane yeşili rengine sahip olduğunu görüyoruz. Videoda yer alan iPhone 9, daha önce gelen sızıntılarda olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekranla geliyor. iPhone 9'da fiziksel bir ana ekran tuşu ve bu ekran tuşunun üstünde Touch ID yani parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu anlamda iPhone 9'un iPhone 7 ve iPhone 8 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse diyoruz çünkü gözümüze çarpan önemli bir farklılık var.
iPhone 9

APPLE İPHONE 9 İLE YILLARDIR KULLANDIĞI TASARIMI TERK EDİYOR

iPhone 7 ve iPhone 8 kavisli bir ekrana sahipti. iPhone'ların kavisli ekranları, Samsung'un Edge ekranı kadar olmasa da sadece ekran ile kasanın birleşim yerlerinde hafif bir kavis sunuyordu. Bazen bu durum iPhone kullanıcılarının ekran koruyucularının çok çabuk deforme olmasına dahi neden olabiliyordu. Videoda görülen iPhone 9'da bu kavislerin terk edildiğini görüyoruz. Yani Apple'ın uzun bir zamandır kullandığı kavisli cam yapısı artık iPhone 9'da ile birlikte terk edilebilir. iPhone 12 için yapılan ilk tahminlerde Apple'ın iPhone 9 ile başlayacağı düz cam tasarımını iPhone 12'ye taşıyacağı yönünde.


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