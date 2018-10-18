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iPhone’a pazarı dar edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

Huawei uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan yeni Mate serisini sonunda tanıttı. Londra’da gerçekleşen etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 RS (Porsche Desing) tanıtıldı.

iPhone’a pazarı dar edecek

Huawei Mate 20 teknik donanım bakımından Mate 20 Pro ile hemen hemen aynı skalada olsa da arada önemli farklar mevcut. Özellikle Mate 20 Pro’da kullanılan ön kamera donanımları, hayli fark yaratmış durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Mate 20’nin tasarımıyla telefonun detaylarına geçiş yapalım.

Şık tasarım çizgisi

Huawei Mate 20 modelinde çentiğin boyutunu iyiden iyiye düşürmüş durumda. Mate 20 Pro’da 3D tarayıcıdan ötürü hayli yer kaplayan çentik, Mate 20 modelinde ise bir kamera boyutu kadar yer kaplıyor.

158.2 x 77.2 x 8.3 mm’lik bir boyuta sahip olan Mate 20, 188 gram ağırlığında. Telefonun ön tarafının uçtan uca ekranla kaplı olduğun söyleyebiliriz. Zira 6.53 inçlik ekran, ön tarafın yüzde 88’ini kaplıyor. IPS LCD ekranla gelen Mate 20’nin bu anlamda hayli şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.
159.
Telefonun arka tarafına geçtiğimizde Mate 20 Pro’yla benzer bir çizgi karşımıza çıkıyor. Mate 20 ve Mate 20 Pro arasındaki tasarım anlamındaki tek fark 3’lü ana kamera modülünün altına yerleştirilmiş olan fiziksel parmak izi okuyucusu. Mate 20, fiziksel parmak izi okuyucusuyla gelirken, Mate 20 Pro’da bu okuyucu ekranın altına taşınmış.

Kirin 980 ile güç elinizde

Huawei bugün tanıttığı 4 Mate 20 cihazında da Kirin 980 kullanacağını açıkladı. Dolayısıyla Mate 20 de Kirin 980 yonga setinden güç alacak. Çinli üretici, Kirin 980’i zaten daha önceden tanıtmıştı. 7nm’lik üretim teknolojisine sahip olan bu yonga seti 2 NPU ünitesiyle geliyor. Bilindiği üzere NPU, yonga setinin bağımsız bir yapay zekaya sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Kirin 980 bu anlamda bir önceki nesil yonga seti Kirin 970’e nazaran çok daha zeki olacak.

Kirin 980, bir önceki nesle oranla CPU tarafında yüzde 58, GPU tarafında ise yüzde 178 daha güçlü. Bu yonga setinin özellikle grafik birimi tarafında hayli güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

RAM tarafında kullanıcı tercihine göre 4GB ya da 6GB’lık versiyonu tercih edebilirsiniz. Dahili depolama anlamında da 128GB’lık tek bir versiyon mevcut.

Kamera ve diğer detaylar

Mate 20 ile Mate 20 Pro arasındaki en önemli farklılıklardan birisi de kamera tarafında ortaya çıkıyor.

Mate 20’de 16MP’lik ana kameraya 12MP’lik geniş açılı kamera ve 8MP’lik telefoto kamerası eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise 24MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

4000 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan beslenen Mate 20, 799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Telefonun 4GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 799 euro’dan, 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ise 849 euro’dan raflardaki yerini alacak.

Huawei Mate 20 Türkiye fiyatı da muhtemelen 6000 ile 7000 TL arasında olacaktır. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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