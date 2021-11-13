iPhone dijital mirasçı özelliği bazı tartışmalara yol açtı

iOS 15.2 üzerinde yapılan değişiklikler ile birlikte bazı yeni özellikler geldi. Ayrıca TV uygulaması ile ilgili de bazı ek ayarlar yine bu güncellemenin içerisinde.

Yeni güncelleme ile birlikte dijital miras programı isimli bir özellik geldi. Bu özelliğe göre ölmeniz durumunda hesabınıza ve kişisel bilgilerinize seçtiğiniz birisi erişebilecek. Miras bırakılan kişi olarak belirlediğiniz bu şahıs sizin neredeyse tüm bilgilerinize ulaşabilecek.

Bundan kısa bir süre önce iPhone kullanan kişilerin öldüğünde ne olacağı tartışılıyordu. Mesela böyle bir akıllı telefon kullanan kişinin öldükten sonra bilgilerinin nereye kaldırılacağı en büyük tartışma konularından bir tanesiydi. Yeni gelen özellik sayesinde mirasçı olarak seçilen kişi tüm bu bilgilere erişim sağlayabilecek.

Miras bırakılan kişi seçmek için ayarlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. Burada en üst bölümde yer alan Apple ID üzerinden parola ve güvenlik butonunu seçin. Hemen ardından miras bırakılan kişi bölümüne dokunarak seçim yapabilirsiniz. Siz öldükten sonra hesabınızdaki verilere erişmesi için güvendiğiniz birisini seçmeniz yeterli olacaktır. iPhone dijital mirasçı özelliği birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mirasçınız mesajlar, dosyalar, kişiler, fotoğraflar ve notlar gibi birçok detaya erişebilecek.

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