HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone dijital mirasçı özelliği bazı tartışmalara yol açtı

iPhone dijital mirasçı özelliği bazı tartışmalara yol açtı

13.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar hiçbir akıllı telefonda denenmeyen iPhone dijital mirasçı özelliği kullanıcılara sunulmaya başlandı. İkinci Beta sürümü ile birlikte gelen bu özellik mirasçınıza birçok hak tanıyacak.

iPhone dijital mirasçı özelliği bazı tartışmalara yol açtı

iOS 15.2 üzerinde yapılan değişiklikler ile birlikte bazı yeni özellikler geldi. Ayrıca TV uygulaması ile ilgili de bazı ek ayarlar yine bu güncellemenin içerisinde.

Yeni güncelleme ile birlikte dijital miras programı isimli bir özellik geldi. Bu özelliğe göre ölmeniz durumunda hesabınıza ve kişisel bilgilerinize seçtiğiniz birisi erişebilecek. Miras bırakılan kişi olarak belirlediğiniz bu şahıs sizin neredeyse tüm bilgilerinize ulaşabilecek.

Bundan kısa bir süre önce iPhone kullanan kişilerin öldüğünde ne olacağı tartışılıyordu. Mesela böyle bir akıllı telefon kullanan kişinin öldükten sonra bilgilerinin nereye kaldırılacağı en büyük tartışma konularından bir tanesiydi. Yeni gelen özellik sayesinde mirasçı olarak seçilen kişi tüm bu bilgilere erişim sağlayabilecek.

Miras bırakılan kişi seçmek için ayarlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. Burada en üst bölümde yer alan Apple ID üzerinden parola ve güvenlik butonunu seçin. Hemen ardından miras bırakılan kişi bölümüne dokunarak seçim yapabilirsiniz. Siz öldükten sonra hesabınızdaki verilere erişmesi için güvendiğiniz birisini seçmeniz yeterli olacaktır. iPhone dijital mirasçı özelliği birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mirasçınız mesajlar, dosyalar, kişiler, fotoğraflar ve notlar gibi birçok detaya erişebilecek.

Spotify popüler içerikleri öne çıkaracak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Fantom coin nedir? Fantom coin nedir?
Anahtar Kelimeler:
iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.