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iPhone kullananlar dikkat! Apple iOS 16.1'i çıkardıktan sonra bunu durdurdu: Artık yapamazsınız

02.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iPhone'lara yeni iOS güncellemeleri sunuyor. Bunun son örneği 24 Ekim'de yaşanmıştı. Teknoloji devi 24 Ekim'de iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1'i sunmuştu. iOS 16.1'den önce ise 10 Ekim'de iOS 16.0.3 güncellemesi kullanıma sunulmuştu. Ancak Apple, iPhone'lardaki hata ve sorunları düzelten son güncelleme olan iOS 16.1'in ardından, şaşırtıcı olmayan ancak önemli olan bir karar aldı. Öyle ki bu karar geri dönüş yolunu tıkadı. Artık iTunes yoluyla geri dönüş mümkün değil.

iPhone kullananlar dikkat! Apple iOS 16.1'i çıkardıktan sonra bunu durdurdu: Artık yapamazsınız

iPhone'lar sık sık iOS güncellemesi alıyor. Böylece iPhone'lar hem güvenlik açıklarına karşı korunaklı bir hale geliyor hem de yeni özellikler kullanıcılarla buluşuyor. iOS 16.1 güncellemesi de böyle bir özellikti. Hem güvenlik açıklarına karşı iPhone'ları korunaklı bir hale getiren hem de daha dinamik pil yüzdesi gibi bazı özellikleri iPhone'lara getiren iOS 16.1 güncellemesi 24 Ekim'de yayınlanmıştı. iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1'in ardından Apple'dan şaşırtmayan ancak önemli olan bir karar geldi.

APPLE'DAN iOS 16.0.3 KARARI

MacRumors'un haberine göre, 24 Ekim'de iOS 16.1'in çıkmasının ardından Apple, 10 Ekim'de kullanıma sunulan iOS 16.0.3'ü imzalamayı durdurdu. Böylece iOS 16.1'i yükledikten sonra, artık iOS 16.0.3'e geçmenin yolu kapandı. Diğer bir deyişle iOS 16.0.3 artık imzalanmadığından, artık iOS 16.1'den bu eski sürüme geçmek mümkün değil.

iOS 16.0.3, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini rahatsız eden hataları gideren daha küçük bir hata düzeltme güncellemesiydi. Onun yerini alan iOS 16.1 güncellemesi ölçek olarak çok daha büyüktü.

iPhone kullanıcılarına müjde! Geliyor iPhone kullanıcılarına müjde! Geliyor

iPhone2

ŞAŞIRTMADI!

Apple'ın aldığı bu karar şaşırtıcı değil. Şirket, müşterileri işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor. Bu nedenle iOS 16.0.3'ün artık imzalanmaması sürpriz bir karar olarak görülmüyor. Yine de kararın önemli olduğunu söyleyebiliriz.


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