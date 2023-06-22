iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 müjdesi! Yayınlandı

Apple iOS 16.5.1 ve iPoadOS 16.5.1'i yayınladı. Apple'ın güncellemeyle ilgili notlarına göre, güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. Ayrıca Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü ile şarjı engelleyen bir sorun da gideriliyor.

Mayıs ayındaki raporlarda, adaptörün iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemelerini yükleyen iPhone ve iPad'lerle çalışmadığını ve adaptörün bağlı aygıtlara güç veremediği öne sürülüyordu.

iOS 16.5.1 NASIL İNDİRİLİR?

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere kablosuz olarak indirilebiliyor.

Apple ayrıca iOS 16 işletim sistemine yükseltemeyen iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesini de yayınladı.

