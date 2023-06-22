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iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 müjdesi! Yayınlandı

22.06.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında çıkan iOS 16 ve iPadOS 16 işletim sistemi güncellemelerinin küçük güncellemeleri olan iOS 16.5.1 ve iPadOS 16.5.1'i yayınladı. iOS 16.5.1, Apple'ın iOS 16.5'i yayınlamasından yaklaşık bir ay sonra geldi.

iPhone kullanıcılarına iOS 16.5.1 müjdesi! Yayınlandı

Apple iOS 16.5.1 ve iPoadOS 16.5.1'i yayınladı. Apple'ın güncellemeyle ilgili notlarına göre, güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. Ayrıca Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü ile şarjı engelleyen bir sorun da gideriliyor.

Mayıs ayındaki raporlarda, adaptörün iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemelerini yükleyen iPhone ve iPad'lerle çalışmadığını ve adaptörün bağlı aygıtlara güç veremediği öne sürülüyordu.

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iOS 16.5.1 NASIL İNDİRİLİR?

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere kablosuz olarak indirilebiliyor.

Apple ayrıca iOS 16 işletim sistemine yükseltemeyen iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesini de yayınladı.

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