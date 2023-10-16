iPhone'lar kutusundayken güncellenebilecek, ambalajı açılmayacak... Peki nasıl? Görünüşe göre Apple, bir yolunu buldu!

Yeni bir akıllı telefon aldıktan hemen sonra eğer yeni bir yazılım güncellemesi varsa, söz konusu güncellemeyi yüklemek konusunda uyarılabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılara göre bunun, telefon daha kutudan çıkmadan önce halledilmesi, telefonun kutudan en yeni sürümle çıkması gerekiyor. Fakat Apple, iPhone'ları kutusundayken güncellemenin bir yolunu bulmuş olabilir.

İDDİA: APPLE iPHONE'LARI KUTUSUNDAYKEN GÜNCELLEYEBİLECEK

Mark Gurman kaleme aldığı Power On isimli bülteninde, Apple'ın perakende mağazalarında iPhone'lardaki yazılımı satış öncesi güncelleyecek yeni bir sistem planladığını iddia etti.

Gurman'ın iddiasına göre şirket, iPhone kutularının üzerine yerleştirilebileceği ped benzeri bir cihaz geliştirdi.

Yazarın aktardığı kadarıyla bu sistem; iPhone'u kablosuz olarak açabiliyor, iOS yazılımını güncelleyebiliyor ve ardından telefonu tekrar kapatabiliyor. Telefonun ambalajı ise hiç açılmıyor.

Apple'ın bu sistemi yıl sonundan önce mağazalarında kullanmaya başlamayı hedeflediği iddia ediliyor.

